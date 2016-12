Competiţie europeană de Prim Ajutor

În perioada 15 – 18 septembrie, la Bucureşti, se va desfăşura Competiţia echipajelor de Prim Ajutor reprezentând capitalele ţărilor din regiunea Sud-Est Europeană. Concursul va avea loc în Campusul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterianară din Capitală. Evenimentul a fost lansat încă din 2005, odată cu încheierea unui acord la care au aderat Albania, Bulgaria, Bosnia Herţegovina, Grecia, Croaţia, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Turcia şi România. Potrivit termenilor convenţiei, prin rotaţie, fiecare dintre ţările semnatare are obligativitatea de a organiza Competiţia echipajelor de Prim Ajutor. După şase ani de la lansarea concursului a venit şi rândul României să organizeze evenimentul. La competiţie şi-au anunţat participarea şase ţări: Albania, Bosnia Herţegovina, Serbia, Slovenia, alături de România. Fiecare dintre ţările invitate vor participa cu un echipaj de şase persoane, un arbitru şi trei reprezentanţi oficiali ai filialei Crucii Roşii din capitala ţării respective. Crucea Roşie Română are misiunea de a asista persoanele vulnerabile în situaţii de dezastre şi de criză. Prin programele şi activităţile sale în beneficiul societăţii, contribuie la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică. Prin acţiune unitară, Crucea Roşie Română se adaptează schimbărilor dinamice din cadrul societăţii pentru a putea sprijini comunitatea pentru a face faţă situaţiilor de criză şi suferinţei umane.