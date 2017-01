Competiţii de documentare şi scurtmetraje la Festivalul de Film B-EST

Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Film B-EST, ce va avea loc în capitală, între 14 şi 21 aprilie, va include două noi categorii competiţionale: documentare şi scurtmetraje. Producţiile prezentate în afara consursului vor îmbogăţi agenda festivalului cu evenimente tematice precum “Al şaptelea univers” (filme de lungmetraj şi documentare, prezentate şi premiate la festivaluri internaţionale de film în 2005 şi 2006), “Le Coup de foudre” (secţiune dedicată filmului francofon, organizată în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti), "Once We Were Birds, Romani Cinema” (colecţie de scurt şi lungmetraje semnate de autori consacraţi, precum şi de realizatori rromi) şi “The Russian Cut” (producţii ale şcolii ruse de film). Cel din urmă eveniment tematic va include o retrospectivă Andrei Tarkovsky, în prezenţa fiului acestuia, Andrei Tarkovsky Jr.

La festival este invitat şi regizorul şi scenaristul rus Andrei Konchalovsky (“Siberiada”, “Runaway Train”, “Maria’s Lovers”), care la închiderea festivalului va prezenta în premieră naţională filmul “Casa de nebuni” (“Dom Durakov” - Marele premiu al juriului la Veneţia în 2002).

Pe site-ul festivalului, programul OFF-festival prezintă şi supune votului internauţilor producţii audio-vizuale de artă şi clipuri care militează pentru antidiscriminare şi protecţia mediului.