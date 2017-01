Compilaţie de colinde rock

Chitarişti şi solişti celebri de muzică rock din toată lumea s-au unit pentru a reorchestra colinde pe compilaţia “We Wish You A Metal Christmas and a Headbanging New Year”, care va fi lansată în Statele Unite, pe 14 octombrie. “God Rest Ye Merry Gentlemen”, “Santa Claus Is Back In Town”, “Grandma Got Ran Over By a Reindeer” sau “Rockin\' Around the Xmas Tree” sînt cîteva dintre binecunoscutele cîntece de sărbători pe care le vor cînta, pe acest album-eveniment, artişti precum Ronnie James Dio (solist Dio), Steve Morse (chitarist Deep Purple), Tony Iommi ( chitarist Black Sabbath), Lemmy Kilmister (solist şi basist Motothead) şi Alice Cooper. Aceştia au transformat colindele în adevărate hit-uri rock, folosind ritmuri metalice şi heavy, dar păstrînd, totuşi, linia melodică orginală. Pentru a se sugera ideea de Crăciun în stil rock, pe coperta albumului va apărea un craniu de ren argintiu, pe fundal de culoare roşie. Compilaţia a fost masterizată de Bob Kulick şi Brett Chassen şi va fi produsă de Amoury Records şi Black Ion Music.