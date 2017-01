14:35:22 / 16 August 2014

BISERICA, POLITICA, EDUCATIA SI CORUPTIA

La noi, pe raza de actiune a Judecatoriei Campulung, se obisnuieste, ca unii directori de scoli certati cu legea, sa mearga insoiti de (prea)inalte fete bisericesti in vizita la judecatori pentru aranjarea proceselor. Pentru ei, de ce nu se doreste gasirea unui remediu? Privitor la dl Balea, acesta a fost scos in fata, adevaratii vinovati, sunt in umbra.