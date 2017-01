Complex en-gros distrus din temelii de incendiu

Flăcări de infern care nu au lăsat nimic în urmă! Oameni obligaţi să privească cum destinul le este făcut scrum. Câţiva norocoşi care aruncă în grabă, râzând şi plângând în acelaşi timp, în saci o parte din marfa pe care au apucat cu greu să o scoată din vâlvătaie. Peste tot, pompieri care încearcă prin orice mijloace să oprească dezastrul. Militarii au pus capăt acestei nenorociri abia după nouă ore. Era aproape ora 7.00 când dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ a început să fie bombardat cu apeluri telefonice în care era alertat că la complexul en-gros „Histria”, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, a izbucnit un incendiu. „Eram eu, paznicii şi câţiva administratori care veniseră mai devreme, ca să descarce şi să aşeze marfa în magazine. Am văzut la început o dâră de fum care se ridica uşor deasupra magazinelor aflate la intrare. Am venit să vedem ce se întâmplă şi am văzut focul într-un spaţiu comercial. Am sunat la pompieri şi au venit două maşini. Le-am zis să mai cheme în ajutor colegi că o să iasă prăpăd, dar ei au răspuns să îi las, că ştiu ei ce este de făcut. Au cerut ajutor abia când au terminat apa. Cred că au venit încărcaţi cu apă pe jumătate!“, a povestit unul dintre proprietarii de magazine care au pierdut toată afacerea în incendiu. „Aveam şapte magazine! Nu a rămas nimic. A ars tot: marfă, acte şi case de marcat. Am rămas acum doar cu datoriile în bănci.... Aveam marfă de peste un miliard de lei vechi acolo. Nu aveam asigurat nimic“, a adăugat un alt administrator.

CAUZE INCERTE Pompierii spun, însă, că dezastrul a fost „ajutat“ de o serie de împrejurări nefaste. O înşiruire de magazine după modelul favelelor, accesul aproape imposibil pentru echipele de intervenţie, lipsa hidranţilor şi materialele extrem de uşor inflamabile depozitate în interior, acestea sunt principalele cauze care au făcut ca incendiul să se transforme într-o catastrofă. „Au fost acolo, din cadrul ISU, zece autospeciale, un echipaj de descarcerare, o autospecială SMURD şi autoscara mecanică. De la Oil Terminal au venit două autospeciale, iar de la CET Palas şi CONSAL câte o maşină de pompieri. Totodată, de la Polaris şi RAJA au venit câte două cisterne şi vidanje care au alimentat cu apă autospecialele de stingere. A fost dificil din cauza fumului şi a accesului greoi. Unele autospeciale au făcut naveta pentru a aduce apă. Trebuie să spun că primele maşini au ajuns cu capacitate maximă de apă!“, a declarat locotenent-colonel Costel Datcu, din cadrul Centrului Operaţional al ISU „Dobrogea”. În primele ore ale intervenţiei, circulaţia rutieră în zonă a fost oprită pentru a se evita producerea unor accidente şi pentru a se uşura intervenţia autospecialelor de pompieri. Traficul rutier a fost deblocat în jurul orei 11.00, fiind supravegheat îndeaproape de poliţişti. Totodată, pompierii au fost sprijiniţi şi de câteva echipaje de jandarmi. Misiunea lor a fost de a nu îi lăsa pe proprietarii magazinelor să îşi pună viaţa în pericol în încercarea de a-şi salva o parte din marfă. Bilanţul dezastrului este de 140 de standuri, de pe o suprafaţă de aproape 1.500 de metri pătraţi, şi trei maşini de transport marfă făcute scrum. O comisie formată din specialişti a demarat o anchetă pentru a stabili cauza acestei catastrofe. În urmă cu o lună, firma care administrează complexul a primit patru sancţiuni contravenţionale în valoare de câte 500 de lei pentru nerespectarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor.