Complex german pentru HCM

Echipele germane par, cel puţin deocamdată, o nucă mult prea greu de spart de către campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa. Joi seară, HCM a pierdut, în etapa a 7-a din Grupa D a Ligii Campionilor, scor 29-32, cu Flensburg, a opta partidă din tot atâtea posibile în faţa unei formaţii din Bundesliga, campionat care domină Europa handbalistică în acest moment. Primul duel dintre HCM şi o formaţie germană s-a consumat în ediţia 2002-2003 când, avându-l ca antrenor tot pe Ion Crăciun, HCM a întâlnit, în turul 4 al Cupei Cupelor, pe TBV Lemgo, în faţa căreia a pierdut cu 27-38 la Constanţa şi cu 23-42 în Germania. Au urmat în a doua participare în Liga Campionilor, în sezonul 2006-2007, două jocuri cu THW Kiel. Viitoarea câştigătoare a competiţiei s-a impus fără probleme în ambele partide: 37-28 la Constanţa şi 47-31 la Kiel. Un sezon mai târziu, tot în LC, HCM a întâlnit aceeaşi forţă a handbalului european, THW Kiel, în faţa căreia o evoluţie mai bună a avut-o la Constanţa, când a cedat cu patru goluri, scor 25-29. În returul din Germania, THW Kiel s-a impus cu un categoric 38-24. Acum, la a cincea participare în LC, HCM a părut mai mult ca niciodată capabilă să obţină un rezultat pozitiv în faţa unei formaţii din Bundesliga. În primul meci cu Flensburg, în deplasare, HCM a pierdut cu 22-29, dar a făcut o a doua repriză foarte bună, pe care de altfel a şi câştigat-o cu 15-14. Meciul de joi, de la Constanţa, putea aduce HCM-ului măcar un punct în confruntările cu echipele germane. Din păcate greşelile, inexactităţile, dar şi lipsa lui Băiceanu, un stâlp în defensivă şi un adevărat “ghimpe“ pentru orice apărare adversă, au dus la un nou eşec. Chiar şi aşa însă, HCM a fost aproape de un rezultat important, câştigând din nou doar a doua repriză, scor 17-15. „Din păcate, nici de această dată nu am lăsat ghinionul acasă, iar în prima parte a meciului am trimis de mai multe ori mingea în bară. Am plecat însă la un nou drum, cu un nou antrenor. Şocul a fost de bun augur, dar când pierzi nu sunt multe de spus. Valoarea este de partea echipelor germane. Noi nu am reuşit decât să revenim de două ori la două goluri în spatele lor, iar acest lucru se datorează şi conducerii, care ne-a transmis să avem mereu încredere în noi, indiferent de rezultat“, a declarat Marius Stavrositu. „Flensburg este o echipă foarte bună, experimentată, care a profitat de toate greşelile noastre. În acest moment toate echipele germane din Liga Campionilor sunt mai bune decât HCM, trebuie să fim realişti şi să recunoaştem acest lucru. Noi vom merge să ne jucăm calificarea în Bosnia şi avem două luni să pregătim acel meci“, a spus şi Branislav Angelovski. HCM mai are de disputat trei partide în Grupa D a Ligii Campionilor: cu Croaţia Zagreb (pe 19 februarie, în deplasare), cu Bosna Sarajevo (pe 26 februarie, în deplasare) şi Ciudad Real (pe 3 martie, la Constanţa).