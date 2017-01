Complex rezidenţial deservit de… doi kilometri de drum de pămînt

Conducerea Direcţiei de Drumuri acuză firma Impact de nerespectarea legislaţiei

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa, împreună cu Poliţia Rutieră au blocat, ieri, drumul de acces din Drumul Naţional 2A, la km. 203+500, către cartierul rezidenţial \"Boreal\", spre nemulţumirea proprietarilor de vile, care vor trebui să facă un ocol de doi kilometri, pe un drum de pămînt, pentru a ajunge acasă. “Există un drum comunal pe care proprietarii pot ajunge în incinta ansamblului rezidenţial şi pe unde pot intra şi echipele de intervenţie în caz de nevoie. Am analizat situaţia înainte să luăm această decizie în cadrul unei comisii comune din care fac parte reprezentanţii Prefecturii, ai DRDP, ai Poliţiei Rutiere şi ai altor instituţii publice. Măsura s-a impus, deoarece acest tronson este foarte aglomerat şi din cauza şoferilor care virează la stînga pentru a intra în ansamblul rezidenţial, tăind linia continuă, şi care pot fi implicaţi oricînd în accidente rutiere grave. În plus, drumul este ilegal, întrucît nu are aviz de la DRDP, responsabilă cu avizarea, în funcţie de aspectele tehnice, a tuturor acceselor care se descarcă în drumurile naţionale. Firma Impact, administratorul complexului rezidenţial, nu a dorit să facă un drum colector care să se descarce în sensul giratoriu care urmează să fie construit la intersecţia de la Palazu Mare, întrucît acest lucru presupune foarte mulţi bani. Noi am dat mai multe termene reprezentanţilor firmei Impact, fără niciun rezultat. De trei ani avem o corespondenţă cu constructorul şi acesta nu a dorit să rezolve problema. Cetăţenii ar trebui să se adreseze acum acestei firme, care ar fi trebuit să pună problema existenţei unui drum de acces în contractele de vînzare-cumpărare pe care le-a încheiat cu proprietarii. Din păcate, nu s-a întîmplat aşa. Eu le înţeleg supărarea proprietarilor, dar noi nu facem altceva decît să respectăm legea”, a declarat directorul DRDP, Jean-Paul Tucan. El a adăugat că, în zilele următoare, echipele de lucru ale Direcţiei de Drumuri vor trece la blocarea tuturor drumurilor de acces ilegale din judeţ. “Această acţiune a fost determinată de faptul că majoritatea conducătorilor auto care locuiesc în acest complex rezidenţial executau virajul la stînga cînd se deplasau pe relaţia Constanţa - Ovidiu, încălcînd marcajul longitudinal dublu continuu. Înainte de efectuarea acestei manevre, din cauza faptului că şoferii erau obligaţi să oprească şi pentru că pe acest sector de drum, viteza maximă admisă este de 100 km/h, se puteau produce oricînd accidente rutiere”, a declarat purtătorul de cuvînt al Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, insp. Ciprian Sobaru.

100 de familii, prinse la mijloc între conflictul dintre Direcţia de Drumuri şi constructorul ansamblului Boreal

Văzînd că echipele de lucru ale Direcţiei de Drumuri au început să sape gropi pentru a monta parapeţii metalici care urmau să blocheze drumul de acces, în jur de 10 din cei 100 de proprietari au iniţiat ad-hoc o mişcare de protest, însă spiritele s-au calmat în urma explicaţiilor jandarmilor şi poliţiştilor care supravegheau bunul mers al lucrării. Supărat, unul dintre proprietari îşi parcase maşina personală pe locul pe care urma să fie instalat parapetul metalic, însă ulterior i-a lăsat pe muncitori să îşi facă treaba. “Astăzi am aflat că vom rămîne fără drum de acces şi că va trebui să ocolim cîţiva kilometri pe un drum de ţară pentru ca să ajungem acasă. Din păcate, nu putem face mai mult decît să ne strîngem în faţa ansamblului rezidenţial şi să ne spunem punctul de vedere. Considerăm că nu este corect faţă de noi şi că autorităţile ar fi trebuit să îşi rezolve problemele cu firma Impact, care administrează complexul rezidenţial, fără să fim noi afectaţi. Ce rezolvă blocînd un drum practicabil?”, a spus Octavian Ţacu, un alt proprietar nemulţumit. Oamenii susţin că autorităţile ar fi trebuit să găsească o altă soluţie pentru a-i împiedica pe şoferi să taie linia continuă atunci cînd virează la stînga. “Ar fi putut să amplaseze stîlpi pe mijlocul străzii din doi în doi metri pînă la Ovidiu şi atunci nu mai putea nimeni să taie linia continuă. Nu se poate să blocheze drumul acesta care, de bine, de rău, este pietruit, şi pe care putem intra şi cînd plouă. Ce ne facem dacă avem nevoie de ambulanţă sau de pompieri atunci cînd plouă?”, a spus Camelia Istrate, un alt proprietar nemulţumit. La rîndul său, Jean-Paul Tucan a declarat că autorităţile nu au putut monta stîlpi pe mijlocul drumului 2A, întrucît este vorba de un drum european care încă nu a intrat în reparaţii capitale: “Montarea acelor stîlpi ar fi ocupat aproape o jumătate de metru, distanţă pe care nu ne puteam permite să o luăm din lăţimea drumului. Am studiat toate oportunităţile. Există un drum provizoriu pe care proprietarii vor fi nevoiţi să îl folosească pînă cînd constructorul va face drumul colector pînă la sensul giratoriu”.

Firma Impact susţine că Direcţia de Drumuri nu a luat în seamă documentaţia depusă privind modificarea traficului rutier

La blocarea drumului de acces au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai SC Impact Developer & Contractor SA, care au vorbit cu proprietarii nemulţumiţi, clienţii firmei, de fapt, dar care au refuzat să comenteze situaţia în vreun fel în faţa presei. Abia spre seară, directorul Marketing & Comunicare al companiei, Iulian Pascu, a remis redacţiei noastre un punct de vedere oficial în care se arată că ”prin măsura luată, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa blochează total un drum public, drum care aparţine municipiului Constanţa, fiind denumit str. Brest. Subliniem că accesul locatarilor din ansamblul Boreal nu se făcea direct din ansamblu în DN2A, ci se făcea folosindu-se str. Brest, drum public”. Iulian Pascu susţine că locatarii din ansamblu, proprietarii construcţiilor, nu au fost informaţi în prealabil cu privire la blocarea străzii. ”Nu s-au respectat procedurile prevăzute de OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, şi ale Ordonanţei nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice. Menţionăm că în zonă mai există încă 20 de străzi perpendiculare pe DN2A, exact de tipul străzii Brest, iar în aceste cazuri Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa nu a luat nicio măsură. În ceea ce priveşte realizarea unei intersecţii care să asigure modificarea traficului rutier din zonă, menţionăm că Impact a depus documentaţiile necesare şi a notificat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa încă din anul 2006 despre intenţia sa de a cofinanţa o astfel de lucrare”, a mai declarat Iulian Pascu.