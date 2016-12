Complexul Barcelona

Arsenal Londra nu a reuşit niciodată să învingă pe FC Barcelona în cupele europene. În cele cinci dispute dintre cele două echipe spaniolii s-au impus de trei ori, remizând de alte două ori, cea mai dureroasă înfrângere pentru englezi fiind cea din finala 2006 a UCL - 2-1 pentru catalani. Cele două echipe s-au întâlnit şi anul trecut, în sferturile de finală, Barcelona reuşind un 2-2 la Londra şi o victorie cu 4-1 acasă. Englezii caută revanşa pentru eliminarea de anul trecut, dar nimeni nu le acordă vreo şansă în faţa maşinii de fotbal catalane! Singura veste bună pentru Arsene Wenger este aceea că nu are jucători accidentaţi, putând alinia echipa ideală. Acelaşi lucru este valabil, însă, şi pentru Josep Guardiola, astfel că meciul de la Londra se anunţă a fi un regal fotbalistic. Ajunsă în premieră în această fază a UCL, Shakhtar va întâlni echipa... dorită de Mircea Lucescu! Antrenorul român - deşi n-a câştigat niciodată în deplasare, împotriva unei echipe italiene, în cupele europene, indiferent ce echipă a antrenat - speră să ajungă în sferturile de finală, bazîndu-se pe faptul că el cunoaşte foarte bine fotbalul italian În plus, campioana Ucrainei arată mai mult a echipă... braziliană, având în lot nu mai puţin de şapte jucători din ţara cafelei, majoritatea titulari în meciurile din cupele europene. AS Roma pare să traverseze o perioadă de criză, fiind fără victorie în Serie A în ultimele patru runde, romanii depărtându-se chiar şi de zona Europa League în clasamentul intern! Evident disputele europene sunt cu totul altceva, experienţa mai mare a italienilor în cupele europene putând fi hotărâtoare în stabilirea calificatei în sferturi.

Programul din această seară, ambele partide începând la ora 21.45: AS Roma - Shakhtar Doneţk şi Arsenal Londra - FC Barcelona. Rezultatele înregistrate aseară: AC Milan - Tottenham Hotspur 0-1 (Crouch 80) şi Valencia CF - Schalke ‘04 Gelsenkirchen 1-1 (Soldado 17 / Raul 64). Tot aseară s-a disputat şi primul joc din manşa tur a 16-imilor de finală din UEFA Europa League: Aris Salonic - Manchester City 0-0. Celelalte partide vor avea loc joi.