Complexul Energetic Oltenia ajunge pe lista privatizărilor

Guvernul ia în calcul o „reevaluare a paşilor” în cazul Complexului Energetic Oltenia şi se gândeşte la un parteneriat mixt cu o firmă privată sau chiar la o privatizare majoritară cu un investitor strategic, potrivit scrisorii de intenţie către Fondul Monetar Internaţional. În ianuarie, premierul Victor Ponta spunea că nu se pune problema privatizării CE Oltenia, întrucât „firma este pe profit, are management privat şi a demarat o investiţie de un miliard de dolari la Rovinari”. Singura opţiune luată în considerare era listarea la bursă a unui pachet de 15% dintre acţiunile companiei. Şase luni mai încolo, atitudinea Executivului s-a schimbat: „Noul CE Oltenia joacă un rol esenţial în securitatea energetică a României. Am semnat un contract cu un consultant pentru o ofertă de 15% dintre acţiuni, cu listare la finele lui octombrie. Dar, având în vedere investiţiile de proporţii de care are nevoie complexul, nu excludem o majorare a implicării sectorului privat, prin parteneriate mixte sau prin privatizare majoritară”. CE Oltenia a fost înfiinţat anul trecut prin fuziunea complexelor energetice Craiova, Rovinari şi Turceni cu Societatea Naţională a Lignitului Oltenia. Ministerul Economiei deţine 77,17% din companie, Termoelectrica - 0,84%, iar Societatea Comercială pentru Închiderea şi Conservarea Minelor - 0,44%. Singurul acţionar privat este Fondul Proprietatea, care are o participaţie de 21,53%.