Complexul Hotelier Dunărea, investiţie privată de 5,5 milioane de euro în Eforie Nord

Un ansamblu turistic de trei stele, cu dotări moderne, şi-a deschis, ieri, porţile. Complexul Hotelier Dunărea, situat în Eforie Nord, se întinde pe o suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi şi funcţionează ca partea integrantă din Grupul Mysto - reţea de unităţi de cazare exclusiv românească care au ca obiect turismul şi activităţile sociale. Ansamblul reprezintă o investiţie privată de 5,5 milioane de euro şi are capital provenit din credite, în proporţie de 80%, la care se adaugă contribuţia investitorilor asociaţi Georgeta Cozma şi Marian şi Raluca Zaharia. Unul dintre investitori, Marian Zaharia, a spus că actualul Complex Hotelier Dunărea se află pe fostul amplasament al hotelului cu acelaşi nume din Eforie Nord, din care nu mai rămăseseră decît cămăruţe ce nu fuseseră locuite de ani întregi. Hotelul a făcut parte din lanţul de unităţi de cazare deţinute de THR Marea Neagră şi a fost scos la licitaţie în 2006, cînd a fost achiziţionat cu o valoare de 800 de mii de euro şi a intrat în Grupul de hoteluri Mysto. Un an mai tîrziu au început lucrările de reabilitare a noului complex, iar în 2008 a fost finalizată prima etapă din lucrările de reconstrucţie şi a fost deschis pentru turişti cu denumirea de Complex Mara, doar la jumătate din capacitate, iar în acest an lucrările au fost finalizate integral. „Lucrările la Complexul Hotelier Dunărea au creat 105 locuri de muncă permanente, iar pe timpul modernizării, aprox. 300 de persoane au lucrat la realizarea investiţiei”, a declarat Marian Zaharia. La inaugurarea complexului hotelier a fost prezent şi primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu: „Nu poate decît să mă bucure această investiţie nouă în Eforie. Înainte era o zonă părăsită, cu căsuţe care nu au mai fost folosite de zeci de ani. În ultimii ani s-au renovat foarte multe unităţi de cazare în Eforie, astfel că acum au standarde ridicate. Una e să ai o floare în coş şi alta e să ai un buchet”. Brăiloiu a amintit că, în urmă cu trei ani, administraţia locală dorea să construiască locuinţe sociale pe locul fostului Hotel Dunărea, însă nu a ajuns la o înţelegere cu THR Marea Neagră. Potrivit spuselor PR-ul complexului, Nicuşor Diblă, gradul de ocupare a hotelului în week-endul ce tocmai a trecut a fost de 80%, iar estimările pentru această vară sînt cuprinse între 80% şi 90%. În extrasezon, complexul hotelier este deschis atît cît permite vremea, pentru că nu are integrat sistem de încălzire. Complexul Hotelier Dunărea are 305 camere din care 269 camere duble standard, 30 duble superior şi 10 apartamente, toate dispuse în 11 clădiri P+1E, şase clădiri P+2E şi şase clădiri P, este prevăzut cu un restaurant cu o capacitate de 800 de locuri, o piscină ce măsoară aprox. 600 de metri pătraţi, o piscină pentru copii, bar terasă, un mini-club pentru copii dotat cu tobogane, măsuţe, scăunele şi balansoare, un centru de afaceri care cuprinde o sală de conferinţe modulară, cu o capacitate de 500 de locuri, dotată cu echipament modern specific.