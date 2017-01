Complexul Muzeal se axează pe echitația pentru amatori

Școala de Echitație din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) a avut un succes răsunător. În ultimul an, foarte mulți iubitori ai sportului hipo au venit să învețe să călărească, unii dintre ei visând chiar la performanțe sportive în echitație. Deși antrenamentele intensive sunt de încurajat și apreciat, conducerea instituției a realizat că nu poate oferi condiții optime pentru sport de performanță. „Mulți dintre cei care veneau la Școala de Echitație se antrenau pentru competiții. Foloseau obstacole, exersau intens și des. Am realizat că acest tip de antrenament nu este potrivit pentru un complex de științe ale naturii, așa că vrem să ne axăm în continuare pe echitația de hobby. Pentru performanță, există alte centre în județ care asigură condiții mai bune”, a declarat directorul CMSN, Adrian Bîlbă. În același timp, se urmărește și dezvoltarea programelor de hipoterapie dedicate copiilor cu dizabilități. „În parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu mai mulți psihoterapeuți din Constanța, derulăm mai multe programe de hipoterapie pentru copiii cu dizabilități. Cei mici învață să relaționeze cu animalele, iar asta îi ajută să își depășească problemele de sănătate. De patru ani, de când derulăm aceste programe, am înregistrat progrese vizibile”, a precizat Bîlbă.

SE CAUTĂ INSTRUCTORI Însă, pentru a dezvolta mai mult sectorul de hobby și pe cel de hipoterapie ale Școlii de Echitație, este nevoie de mai mulți instructori de călărie. În acest sens, conducerea CMSN urmărește încheierea unui parteneriat cu o firmă specializată în asemenea servicii. „Firmele interesate de o colaborare cu noi trebuie să aibă personal calificat în domeniu, adică un instructor atestat cu experiență în călărie”, a precizat directorul CMSN, Adrian Bîlbă. Pentru a se convinge de condițiile oferite de Școala de Echitație de la Constanța, reprezentanții firmelor interesate pot face o vizită la pavilionul de echitație înainte de a înainta o ofertă de preț. Însă trebuie știut că ofertele pot fi depuse până duminică, 10 mai, la ora 10.00. Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul CMSN (bd. Mamaia nr. 255) sau la telefonul 0241/481.230.