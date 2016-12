Complicata demisie a domnului Negrițoiu

Șeful ASF, Mișu Negrițoiu, a cărui demisie, mai complicată decât moartea domnului Lăzărescu, își continuă drumul prin aparatul de stat, cataloghează discuțiile pe tema salariilor sale compensatorii drept derizorii - „Am o carieră de 25 ani, din care un deceniu ca funcționar public. Nu cred că veți găsi în spate interese pe care le-am urmărit. Am venit la ASF pentru că am vrut să împărtășesc din experiența mea în construcția instituțională și cred că am făcut un lucru bun. Mă interesează lucrurile pe care le-am lăsat în spate. Nu m-a interesat niciodată partea financiară sau durata mandatului, ci doar să fac treabă. Nu am niciun pachet financiar, nu vreau să fac apel la niciun fel de salarii compensatorii (care nici nu există). Tocmai asta îmi arată mie micimea nivelului la care se poartă discuția“. Negrițoiu spune că a preluat o instituție în blocaj și, în doi ani și jumătate, a contribuit la adoptarea a zece legi fundamentale care schimbă complet cadrul juridic în asigurări și în piața de capital. În plus, la ASF s-au făcut economii de 100 milioane lei, iar instituția a fost aliniată normelor comunitare.