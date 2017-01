Complot iranian în SUA

SUA au anunţat că au dejucat un complot pus la punct de agenţi cu legături cu Iranul, pentru asasinarea ambasadorului saudit la Washington, folosind explozibili. Doi bărbaţi originari din Iran, Manssor Arbabsiar, în vârstă de 56 de ani, cu cetăţenie americană şi Gholam Shakuri, aparent membru al Quds, au fost puşi sub acuzare pentru conspiraţie în vederea uciderii unui oficial străin, conspiraţie armată şi conspiraţie în vederea comiterii unor acte de terorism internaţional, a declarat procurorul general al SUA, Eric Holder. Complotul a fost conceput în Iran, de forţa Quds, o parte a Gardienilor Revoluţiei. Americano-iranianul acuzat că a vrut să îl asasineze pe ambasadorul Arabiei Saudite la Washington intenţionează să pledeze nevinovat, a declarat, marţi, la New York, avocatul acestuia. Manssor Arbabsiar a fost arestat la 29 septembrie, pe aeroportul Kennedy din New York. El riscă închisoarea pe viaţă. Gholam Shakuri nu a fost arestat şi s-ar afla în Iran. Oficiali din Departamentul Justiţiei au spus că, iniţial, ţinta urma să fie ambasada saudită. Însă, potrivit unor discuţii înregistrate în secret de autorităţile americane, Arbabsiar ar fi luat în considerare şi posibilitatea de a-l ucide pe ambasador la un restaurant, în pofida riscului de victime în masă. Autorii ar fi urmat să folosească explozibili, potrivit lui Holder, care a precizat că nu au fost asamblate bombe şi că populaţia nu a fost în pericol. Obama ar fi fost informat în legătură cu complotul, în iunie. Teheranul a respins imediat acuzaţiile. Un colaborator apropiat al preşedintelui iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a denunţat ”un scenariu fabricat pentru a abate atenţia opiniei publice americane de la problemele interne ale SUA”.

SANCŢIUNI ”SUA promit să tragă la răspundere Iranul, pentru acţiunile sale”, a declarat Eric Holder. Departamentul american de Stat a emis o alertă la nivel mondial, avertizând în legătură cu posibile acţiuni împotriva intereselor SUA, după complotul vizând asasinarea ambasadorului saudit la Washington. ”Guvernul estimează că acest plan susţinut de Iran pentru asasinarea ambasadorului saudit ar putea indica o concentrare mai agresivă din partea Guvernului iranian pentru activitatea teroristă împotriva diplomaţilor din unele ţări, pentru a include posibile atacuri în SUA”, potrivit mesajului. Autorităţile cer americanilor care locuiesc sau călătoresc în străinătate să analizeze informaţiile disponibile, atunci când fac planuri de călătorie.

UE a emis noi sancţiuni împotriva a trei miniştri iranieni şi împotriva altor 26 de persoane şi a avertizat că ”Iranul s-ar putea confrunta cu implicaţii internaţionale serioase, din cauza complotului terorist din SUA”. Printre persoanele vizate de sancţiuni UE figurează, acum, ministrul Justiţiei, ministrul Culturii şi ministrul Informaţiilor din Iran.

TERORIST DECLARAT Nigerianul acuzat că a încercat să arunce în aer, în 2009, în ziua de Crăciun, o cursă aeriană spre SUA a anunţat, la procesul care se desfăşoară la Detroit, că pledează vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare formulate împotriva sa, inclusiv terorism şi tentativă de omucidere. Umar Farouk Abdulmutallab, de 24 de ani, căruia presa îi spune ”Teroristul-Chilot”, a suferit arsuri grave în momentul în care o bombă ataşată de lenjeria sa intimă nu a funcţionat cum trebuia şi a avut loc doar o detonare parţială. Aproape 300 de oameni se aflau în cursa care venea de la Amsterdam şi urma să aterizeze la Detroit. Inculpatul a spus curţii că ”bomba a fost o armă binecuvântată, pentru a salva vieţile unor musulmani nevinovaţi”. Odată ce inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia, condamnarea lui este acum o formalitate - Abdulmutallab îşi va petrece restul vieţii în închisoare.