Comportamentul jurnaliştilor, model pentru politicieni?

20:36:53 / 27 Februarie 2016

DESPRE PRESA SI ZIARISTI

Aprecierile unora despre ceea ce numim presa scrisa , depind de multi factori . Daca esti tu cel vizat te superi . Daca este vizat rivalul politic , te bucuri . Dl Moga s-a evidentiat prin anonimat , si rareori prin ceva deosebit . Se dovedeste sensibil la ziaristii care stau in picioare la Senat . Pana cand va face sa apara o noua lege , desi credem ca avem prea multe chiar si in acest domeniu , poate va gasi o solutie sa puna cateva scaune pentru ziariste cel putin pentru a nu face varice . Dl Moga e specialist in a spune vorbe si in a ocoli esentialul . eSTE EVIDENT CA APARA aNTENA 3 . In Presa romaneasca sunt probleme serioase nu datorita legislatiei ci calitatii unor ziaristi . Antena 3 este un cuib de vipere care face mult rau cetatenilor " devotati " acestui post TV . Zi si noapte , permanent , o echipa aleasa pe spanceana , nu oboseste in a spurca tot si toate . Chiar si atunci cand din intamplare spun adevarul , iti vine , asa cum spunea marele Arghezi , " sa-i dai cu capul de pereti ". Ca sa contribuim cat de cat la lamurirea problemei in discutie , apelam la Delavrancea care la vremea sa (1894) scria referinduse la publicisti (ziaristi ) : " Nu vom vorbi de de aceia care care in publicitate joaca rolul celei mai uricioase spete de politai , de spion , de unealta bruta a fondurilor murdare . Acestia nu au redactie nu au drapel , nu au credinta . . . .Ei mint si scornesc , ei defaima si vor sa asasineze cu raceala , preocupati numai de ideea de a-si ridica pretul marfii ce debiteaza . . . . In acesti asasini morali nu exista nici un fel de pasiune politica . . . .in acesti asasini morali n-a mai ramas nici un pic de constiinta .. . . .Delavrancea nu uita sa sublinieze meritele adevaratului publicist , citam : " Publicistul convins pe care natura si imprejurarile il arunca in luptele politice si sociale poarta in spinare o cruce grea , sub care de multe ori cade victima a eroismului sau . In el tot este pasiune si credinta . . . ." Viata , profesia de ziarist cinstit si talentat nu este usoara . In tara noastra jurnalistii , presa , au facut pentru democratie mult mai mult decat politicianistii .