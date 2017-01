Compromis Rusia - Ucraina în privinţa gazului

Premierul rus a anunţat un compromis cu Kievul privind dosarul gazului şi a elogiat-o pe Iulia Timoşenko, omologul său, criticându-l, în acelaşi timp, pe preşedintele Viktor Iuşcenko, după negocierile de la Ialta. Rusia a acceptat în primul rând să reducă volumul de gaz care trebuie achiziţionat de Kiev, fără a impune penalizări, în condiţiile în care, potrivit preşedinţiei ucrainene, aceste penalizări ar putea atinge 8,5 miliarde de dolari în 2009. Timoşenko, a cărei ţară este grav afectată de criza economică mondială şi întâmpină dificultăţi în a-şi plăti factura pentru gazul rusesc, a declarat că apreciază decizia Moscovei. Putin a spus şi că tariful plătit de Moscova pentru tranzitul gazului către Europa via Ucraina va creşte cu 60% anul viitor. Preşedintele ucrainean a avertizat anterior, într-un mesaj către omologul său rus, Dmitri Medvedev, că tranzitul către Europa via Ucraina va fi ameninţat din nou, în cazul în care Kievul şi Moscova nu vor revizui contractele semnate în ianuarie. La începutul lunii ianuarie, europenii s-au confruntat deja cu o întrerupere de lungă durată a livrărilor de gaz rusesc, din cauza unui diferend comercial ruso-ucrainean. Putin a avertizat deja în 11 noiembrie că ţara sa va sista livrările de gaz către Europa via Ucraina, dacă aceasta va sustrage gaze fără să plătească factura.

Dacă Iuşcenko, un pro-occidental convins, este privit cu ostilitate de Rusia, Putin şi Timoşenko au afişat de mai multe ori relaţii mai degrabă amicale. Din această cauză, Timoşenko, a cărei orientare este vagă, deşi este considerată pro-europeană, a fost acuzată de acorduri politice secrete cu Moscova. La Ialta, Putin a elogiat-o pe şefa Guvernului ucrainean, cu riscul de a fi criticat din nou pentru ingerinţă în afacerile interne ale Ucrainei, în condiţiile în care Timoşenko este unul dintre favoriţii pentru alegerile prezidenţiale din 17 ianuarie.