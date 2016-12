Comuna Dumbrăveni are mai mulți bani decât poate cheltui

În timp ce unele administrații au planuri, proiecte și nevoi, dar nu au bani, sunt și „localități fericite” care au bani, dar nu știu ce să mai facă cu ei. Poate pare ireal, dar comuna constănțeană Dumbrăveni, care numără puțin peste 600 de persoane, este într-o asemenea situație. După reabilitarea principalelor clădiri din comună - căminele culturale din satele Dumbrăveni și Furnica, școala și grădinița din Dumbrăveni și biserica -, autoritățile locale au în plan recondiționarea unei alte clădiri vechi și transformarea ei într-o anexă a școlii, în care va funcționa și o sală de sport. „Poate pare amuzant, dar nu mai știm ce să facem cu banii. Așa că vom încerca să preluăm o clădire în care a funcționat un CAP și a fost retrocedată. Vrem s-o recondiționăm din fondurile proprii și să o transformăm într-o anexă a școlii. Clădirea are mai multe încăperi care pot avea diverse funcții, cum ar fi depozitarea materialelor didactice”, ne-a declarat primarul comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă.

SALĂ DE SPORT ȘI BIBLIOTECĂ În noua anexă vor exista o arhivă a școlii și un spațiu pentru depozitarea materialelor auxiliare. În plus, acolo va funcționa și o bibliotecă. Iar pentru că, în momentul de față, școala nu are o sală de sport, va fi amenajată una în incinta clădirii, pentru ca elevii să poată face ore de educație fizică în cele mai bune condiții și iarna. „Acum nu există o sală de sport la școală, e doar un teren refăcut de curând, dar copiii nu pot face sportul iarna. Așa că ne-am gândit să facem acolo o sală de sport. De fapt, mai mult de asta vrem să recondiționăm clădirea”, a mai spus primarul.

SURSE SUPLIMENTARE Deși are puțini locuitori și un buget destul de mic, administrația locală din Dumbrăveni face toate aceste investiții din banii obținuți de pe urma unor autorizații și avize pe care le plătesc firmele care construiesc parcurile eoliene din zonă. „Am avut noroc, să spunem așa, cu parcul de eoliene din comună. Am încasat destul de mult din autorizațiile de construcție și certificatele de urbanism. Sunt taxe care se plătesc în mod normal, dar, în acest caz, au fost destul de mari. Am primit și de la CJC destui bani și așa ne-am descurcat mai ușor”, afirmă Cenușă.