Comuna Săcele se dezvoltă prin... offroad?

A venit și 2015, însă aspectul comunelor a rămas cam același. Mulți dintre primari sunt mulțumiți doar pentru simplul fapt că a mai trecut un an și că, începând de acum, își pot face alte planuri, poate mai bune, de această dată, pentru lunile ce urmează. Totuși, există și edili care nu sunt chiar mulțumiți de modul în care s-au mișcat lucrurile prin comună în 2014 și care pun la cale o adevărată strategie pentru ameliorarea condițiilor de trai ale localnicilor. Unul dintre aceștia este primarul din comuna Săcele, Ion Oprea. Edilul a declarat că a inițiat mai multe proiecte pentru modernizarea comunei, însă lipsa banilor le-a încetinit, fiind nevoit să le facă pe rând, în ordinea priorităților. De aceea, primarul a declarat că are un plan pentru dezvoltarea comunei - agroturismul.

REVELAȚIE

Oprea susține că această idee i-a venit în timp ce - atenție! - urmărea un localnic făcând drifturi pe un drum din localitate. „Chiar dacă, la o primă vedere, pare o nebunie, eu vă spun că am mulți tineri aici, în comună, cu poftă de adrenalină. Și nu știu de ce am impresia că nu sunt singurii din județ care au aceleași pasiuni. M-am gândit, apoi, că deținem terenuri accidentate între localități, așa că am plănuit ca în 2015 să fac demersuri pentru amenajarea unui circuit offroad. Ideea este că acest circuit ne-ar putea aduce turiști și știu exact ce așteptări au de la noi, având în vedere că și eu sunt pasionat de sporturi extreme. Am fi singurii din județ care am avea așa ceva. Suntem aproape de mare, avem oameni tineri aici, care au început să investească în locuințe, așa că ar putea să-și facă și pensiuni. În altă ordine de idei, ne judecăm pentru o porțiune din Grindul Chituc, cu Primăria Corbu, iar dacă vom câștiga procesul, ne vom spori șansele de a atrage turiștii. Așa că mi-am propus să fac și un centru de echitație”, a afirmat Ion Oprea. Întrucât susține că nu a mai primit de multă vreme vreun ajutor din partea autorităților locale, edilul din Săcele a afirmat că agroturismul este singura șansă de a ridica zona. „Nevoile sunt mari la noi, iar bugetul este restrâns. Nu putem să așteptăm să punem canalizare în speranța că poate va veni vreun investitor în zonă. Noi trebuie să mergem la sigur. Fiind aproape de mare, trebuie să facem tot posibilul să ne dezvoltăm prin turism”, a conchis primarul.