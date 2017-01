Comunele din ZMC pot lua bani UE pentru infrastructură

Transportul metropolitan a fost şi este una dintre priorităţile Zonei Metropolitane Constanţa (ZMC). În exerciţiul financiar 2007-2013, investiţiile în această zonă nu au putut fi realizate pentru că nu exista această componentă. ”Conectarea tuturor celor 14 localităţi membre ale ZMC este extrem de importantă. Am încercat să obţinem bani pentru infrastructura de transport metropolitan, însă de la Agenţia de Dezvoltare Regională ni s-a spus că nu este un proiect eligibil. În aceste condiţii, am început încă din 2011 să facem demersuri la Comisia Europeană pentru alocarea de bani în vederea dezvoltării transportului metropolitan. Eforturile noastre s-au dovedit benefice pentru că, în exerciţiul financiar 2014-2020, vor fi alocate sume importante pentru acest capitol”, a declarat purtătorul de cuvânt al ZMC, Adrian Crăciun. De ce nu a fost posibil până acum acest lucru? Pentru că zonele rurale, adică comunele, nu erau eligibile în cadrul acestui proiect. Cum în ZMC sunt şase oraşe şi opt comune, proiectul nu putea primi finanţare. ”Comunele din ZMC nu erau eligibile decât pentru proiecte privind infrastructura socială. Nu puteau lua bani pentru reabilitarea de drumuri, pentru reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare. Toţi banii pe care comunele din ZMC i-au primit au fost pentru proiecte de înfiinţare a centrelor de tineret. Am schimbat acest lucru pentru că am considerat că şi comunele trebuie să se dezvolte la fel ca şi oraşele. Astfel, începând cu anul 2014, vor putea fi depuse proiecte în mult mai multe domenii, şi de către Lumina, Mihail Kogălniceanu, Poarta Albă sau Valu lui Traian. De exemplu, pentru proiectul privind sistemul de supraveghere video, pe care urmează să îl implementăm, din nou comunele nu erau eligibile. După mai multe discuţii cu reprezentanţii CE şi ADR Brăila, am reuşit să includem şi comunele, dar cu un număr limitat de camere de supraveghere. Acest lucru nu va mai fi la fel începând din anul 2014”, a explicat Adrian Crăciun.