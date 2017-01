Comunicat al Asociaţiei „Litoral”

„Referitor la afirmaţiile D-nei Secretar de Stat Lucia Morariu, care precizează că România are un singur oraş turistic - şi anume Sibiul - şi care anunţă că în 3, 4 ani putem conta şi pe Braşov, Cluj şi Timişoara, ne exprimăm nedumerirea privind neincluderea Constanţei în rîndul oraşelor turistice ale României, mai ales că oraşul Constanţa dispune şi de excelentul avantaj al administrării staţiunii Mamaia - considerată „perla” Rivierei Româneşti. În plus, nu putem fi de acord cu afirmaţia că Litoralul nu este o prioritate pentru dezvoltarea turismului românesc. Considerăm că Doamna Secretar de Stat ar trebui să aibă cunoştinţă de faptul că Mamaia face parte din oraşul Constanţa, din punct de vedere administrativ, ceea ce contribuie la un indice excelent din punct de vedere al numărului de turişti înregistrat de acest oraş. În plus, ne exprimăm dezamăgirea că - în continuare - la Secretariatul de Stat pentru Turism, nu se ia în considerare volumul turiştilor sosiţi pe nave de croazieră în Portul Constanţa - ORAŞ PORT TURISTIC, număr care s-a dublat în 2008, în comparaţie cu anul 2007. Turiştii de croazieră fac cunoştinţă cu România turistică în cîteva ore de escală, într-un ORAŞ TURISTIC al României, un oraş pe care noi, operatorii din turismul local, împreună cu autorităţile locale şi judeţene - reuniţi în Asociaţia „Litoral” - ne străduim să-l facem un Port de escală atractiv şi ospitalier. Din păcate, MIMMCTPL nu are cunoştinţă nici pînă acum de date statistice privind numărul de nave de croazieră, numărul de turişti sosiţi în acest mod în România sau de strategiile de promovare a României turistice prin oraşul Port de croazieră Constanţa... Nu în ultimul rînd, dorim să precizam că oraşul Constanţa este - în continuare - singurul oraş din România care se poate mîndri cu cîteva „premiere” turistice, multe dintre ele rămase unice în România, între care: tururi de oraş cu autobuze supraetajate; weekend al porţilor deschise - intrare liberă la toate obiectivele turistice; Telegondola (unică în România timp de 3 ani); unicul Card de atracţii - Constanţa Pass (pe principiu identic cu cel al marilor oraşe turistice ale lumii!!!); primul Aqua Parc din ţară; oraş-port de croazieră; operarea celei mai mari companii aeriene low cost din Europa - exclusiv prin eforturile comunităţii locale!

Proiectele turistice ale Constanţei, blocate de mai bine de doi ani la Ministerul Mediului, sînt considerate de anvergură unică în România (orăşelul lacustru de pe lacul Siughiol, insule artificiale pe mare, ecluzarea lacului Siutghiol către Delta Dunării, şoseaua de coastă, Marina de yachturi etc. şi ar fi putut fi înscrise oricînd pe Lista premierelor turistice ale României, cu condiţia ca Ministerul Mediului să fi eliberat avizele de mediu necesare. Considerăm că era imperios necesar ca Secretarul de Stat pentru Turism din cadrul MIMMCTPL să susţină, pe lîngă Ministerul Mediului, eliberarea avizelor de mediu necesare dezvoltării acestor proiecte turistice, în interesul dezvoltării turistice a României. Însă, acest lucru nu s-a întîmplat - şi asta într-o ţară care declară că îşi propune dezvoltare turistică..., într-o ţară care a comandat şi a plătit întocmirea unui Master Plan al turismului, pe care însă îl ignoră... Din păcate, constatăm că acolo unde există proiecte de dezvoltare turistică de o asemenea amploare, nu există voinţa politică de a le pune în practică - nici măcar din partea acelora care au obligaţia de a susţine dezvoltarea turismului românesc. În această situaţie, considerăm inoportun ca Secretarul de Stat al unui Minister care gestionează turismul românesc, dar care nu a susţinut proiectele de dezvoltare a Litoralului Românesc - să facă astfel de declaraţii”.

Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral”, Corina Martin