Comunicat de presa “CONSTANȚA PEDALEAZĂ” – ediția a X-a

Pedalam impreuna! Actiune de socializare si destindere, dar si de miscare pentru sanatate, organizata de Isis Hopsital si sustinuta de Asociatia Clubul Isis

Constanta pedaleaza sambata 28 octombrie 2017, incepand cu ora 10:00; plecarea este din Parc Tabacarie – zona Gravity Park.

Deplasarea se va face pe 1 traseu general cu 4 subtrasee pe categorii de varsta:

Traseu general: Parc Tabacarie –> Bdul. Soveja –> Delfinariu –> Bdul. Mamaia –> Pescarie -> Telegondola –> Cazino Mamaia -> Hotel Iaki –> Summerland – > Navodari si retur

Traseu 1: Parc Tabacarie – Bdul. Soveja – Delfinariu – Bdul. Mamaia – Pescarie – Telegondola (recomandat parintilor cu copii)

Traseu 2: Parc Tabacarie – Bdul. Soveja – Delfinariu – Bdul. Mamaia – Pescarie - Telegondola – Cazino Mamaia (recomandat celor care au mai participat si stiu ca pot)

Traseu 3: Parc Tabacarie – Bdul. Soveja – Delfinariu – Bdul. Mamaia – Pescarie - Telegondola – Cazino Mamaia - Hotel Iaki – Summerland (recomandat celor care vor sa isi testeze rezistenta)

Traseu 4: Parc Tabacarie – Bdul. Soveja – Delfinariu – Bdul. Mamaia – Pescarie - Telegondola – Cazino Mamaia - Hotel Iaki – Summerland – Navodari si retur (recomandat profesionistilor si celor ce isi asuma efortul fizic daca nu au antrenament).

! *Fiecare traseu va avea un punct de oprire, unde se va astepta revenirea grupului care a ales traseul 4. Participantii care opteaza pt traseele 3, 2, 1 se vor alatura plutonului de Navodari in aceasta ordine si impreuna cu tot grupul se vor intoarce in Parcul Tabacarie – in conditii de siguranta, dirijati in trafic de reprezentantii Politiei Rutiere si ai celor de la Jandarmerie.

Va asteptam cu drag sa alegeti sa petreceti sambata din 28 octombrie intr-un mod 100% sanatos!

Pentru detalii si confirmari: Andreea – 0730 41 01 42 / andreea.hahui@isis-med.ro