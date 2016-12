Comunicaţiile din România, la nivel european?

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme, a declarat, ieri, că va prezenta Guvernului în următoarele săptămâni un nou plan în care strategia de informatizare a României este sincronizată cu Strategia Europa 2020. \"Partea de soluţii informatice reprezintă o provocare pentru România. Dacă mă refer la strategia de informatizare a României, în acest moment noi am sincronizat strategia noastră cu strategia Europa 2020, cu agenda digitală europeană. Chiar în următoarele săptămâni vom veni în faţa Guvernului cu acest nou plan care e sincronizat cu agenda digitală 2020, cu obiective clare, coerente pentru perioada următoare. Această strategie are trei componente mari, trei domenii majore: în primul rând statul şi instituţiile sale. Deci, informatizarea statului şi a instituţiilor sale e făcută pentru cetăţean, mediul de afaceri şi, nu în ultimul rând, educaţia şi cercetarea\", a menţionat Vreme. Ministrul susţine că, dacă se referă la stat şi instituţiile statului, există o componentă de infrastructură, respectiv infrastructura naţională de comunicaţii a statului ce pune bazele necesare aplicaţiilor viitorului, dar totodată se referă şi la sisteme interoperabile. În ceea ce priveşte securitatea informaţiilor, Vreme spune că a fost constituit un departament în cadrul ministerului. \"Dacă mă refer la cetăţean, la serviciile electronice pentru acesta, servicii pe care le generează descentralizat administraţiile publice din România cât şi administraţiile centrale, există un plan pentru arhitectură unitară\", a mai spus ministrul. Vreme susţine că mediului de afaceri i se dezvoltă un sistem de comunicaţii performant. \"Anumite statistici spun că România are unul dintre cele mai competitive sisteme de comunicaţii. Asta a făcut posibil ca Bucureşti sa devină o capitală IT din această zonă. Sunt firme care îşi dezvoltă softul aici\", a mai spus Vreme.