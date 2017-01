Comunitatea internaţională, somată să aibă o poziţie unitară în privinţa Siriei

Cel puţin 2.500 de sirieni au forţat graniţa cu Turcia în cursul nopţii de joi spre vineri, în contextul intensificării violenţelor ce devastează ţara de aproape 17 luni. Noi veniţi ridică la 53.000 numărul refugiaţilor sirieni în Turcia, a indicat un reprezentant al serviciilor turce privind situaţiile de urgenţă şi catastrofele naturale. Alţi circa 3.000 de sirieni aşteaptă în continuare la graniţă din cauza lipsei spaţiilor de cazare în taberele de refugiaţi pe teritoriul Turciei. Această săptămână a fost marcată de sporirea numărului de refugiaţi sirieni în Turcia. Cele aproape 17 luni de conflict dintre putere-opoziţie în Siria au generat o criză a refugiaţilor în Turcia şi în alte ţări vecine Siriei. Violenţele de joi, de la Alep, s-au soldat cu cel puţin 191 de morţi, în principal civili, în capitala economică şi cel de-al doilea oraş ca mărime din Siria.

Diplomatul algerian Lakhdar Brahimi ar putea fi numit trimis special al ONU şi al Ligii Arabe pentru Siria. Dacă diplomatul, în vârstă de 78 de ani, va refuza, pe listă se mai află fostul şef ai diplomaţiei spaniole Angel Moratinos şi fostul secretar general al NATO, Javier Solana. Lakhdar Brahimi a fost ministru al Afacerilor Externe al Algeriei între 1991 şi 1993 şi a fost trimis special al ONU în Afganistan, între 1996-1998 şi 2001-2004. Lakhdar Brahimi a îndeamnat Consiliul de Securitate ONU să aibă o poziţie unitară faţă de criza din această ţară. „Milioane de sirieni strigă să aibă pacea. Marile puteri nu pot rămâne divizate şi nu pot ignora această solicitare presantă. Şi sirienii trebuie să fie uniţi pentru a găsi o soluţie”, a declarat diplomatul algerian.

Negocierile din cadrul ONU sunt foarte dure. Ambasadorul american la ONU, Susan Rice, a denunţat „rolul dăunător” pe care îl are Iranul în criza din Siria, declaraţii făcute în momentul în care la Teheran are loc o reuniune la care participă 30 de ţări consacrată acestei crize. Susan Rice consideră că Iranul, mişcarea libaneză Hezbollah şi regimul de la Damasc au format „o axă de rezistenţă”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a evidenţiat existenţa numeroaselor probe care demonstrează că Iranul susţine regimul al-Assad. Şi Trezoreria americană a acuzat mişcarea şiită Hezbollah că are „un rol central” în acţiunile de reprimare comise de regimul al-Assad. Au fost anunţate şi noi sancţiuni. Marea Britanie a anunţat intensificarea contactelor cu insurgenţii sirieni şi oferirea unui ajutor logistic în valoare de cinci milioane de lire sterline. Totodată, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat american a anunţat că SUA se pregătesc să intensifice sancţiunile împotriva Siriei. SUA au impus sancţiuni companiei petroliere de stat din Siria, Sytrol, pentru că a avut contracte cu Iranul.