Comvex a cîştigat procesul intentat CNVM

Operatorul portuar Comvex a cîştigat, ieri, un proces intentat Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) în care acuza instituţia că a permis concernului internaţional al oţelului ArcelorMittal să iniţieze o ofertă de preluare a companiei din Constanţa, deşi nu se numără printre acţionari. Directorul general şi acţionar minoritar la Comvex, Viorel Panait, s-a declarat mulţumit că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au suspendat ieri ordonanţa CNVM “care, în mod părtinitor, voia să dea dreptate Expert Placement Services, firmă ce nu şi-a îndeplinit la termen obligaţia legală de adresare a ofertei publice către acţionarii minoritari ai Comvex, în condiţiile în care depăşise pragul legal de 33% deţinere de acţiuni şi trebuia să facă oferta pentru a respecta regulile jocului la bursă. Reamintesc că oferta a fost făcută cu întîrziere de două luni şi nu de către Expert, ci de către Mittal Steel care nu avea nicio treabă cu noi, că nu Mittal deţine 36% din acţiunile noastre”. Panait a arătat că “pe piaţa de capital se poate cîştiga sau pierde dacă respecţi regulile, ai informaţii şi ai inspiraţie. Iată că Expert a pierdut pentru că nu a ţinut cont de reguli şi de ce zicea legea, deci nu mai poate primi alte acţiuni de la Comvex pentru o ofertă nefăcută la timp”. În plus, directorul Panait spune că “neglijenţa Expert Placement Services de a se încadra în termenul legal de ofertare a dus la diluţia participaţiei pe care o avea la operatorul portuar, de la 36%, la 28%, pentru că noi, Comvexul, am făcut o majorare de capital de 5,5 milioane lei la începutul toamnei, la care Expert nu a putut participa. Mărindu-se capitalul, devenind dublu practic, la 11 milioane lei în prezent, automat, Expert a pierdut din cota de 36% deţinută la noi”. Reamintim că Mittal Steel Holdings a lansat, pe 22 octombrie, o ofertă publică pentru a prelua 64% din acţiunile Comvex, cu o valoare totală de 155,6 milioane de lei (aprox. 42 milioane euro). Holdingul oferea un preţ de 55 lei pe acţiune, cu 3,3% mai mic faţă de ultima cotaţie dinainte de începerea operaţiunii. Oferta trebuia să se încheie pe 11 noiembrie. Expert Placement Services Limited, subsidiară a ArcelorMittal, a anunţat, în iulie, că a ajuns la o deţinere de circa 36% din acţiunile Comvex, iar potrivit legislaţiei, firma trebuia să facă o ofertă de preluare pentru restul titlurilor. Directorul Panait a depus imediat o plîngere la CNVM, motivînd că oferta de preluare nu a venit din partea Expert Placement Services Limited, ci din partea Mittal Steel Holdings, “care nu are nicio implicaţie la Comvex”. El a precizat că un alt motiv pentru care nu a acceptat oferta este că a fost înaintată cu o întîrziere de patru luni de la momentul în care ArcelorMittal, prin subsidiara Expert Placement Services Limited, a raportat deţinerea de 36% la Comvex. Operatorul portuar este deţinut în proporţie de 52% de Solidmet Bucureşti, societate controlată în proporţie de 55% de două persoane fizice: Liviu-Marin Muntean şi Corneliu Idu. Firma Comvex a fost înfiinţată în 1991 şi deţine cel mai mare terminal specializat în manipularea, depozitarea şi transbordarea minereurilor de fier, cărbunelui, cocsului şi bauxitei din zona Mării Negre.

Adina MITEA, Simona STÎLPEANU