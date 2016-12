Concediat pentru tatuaj

Un bărbat acuză compania americană Home Depot că l-a concediat din cauza unui tatuaj cu numele fostei sale prietene, Isis. Numele fostei prietene a lui Kirk Soccorso, care provine de la denumirea unei zeiţe egiptene, este identic cu acronimul folosit de americani pentru a desemna gruparea Stat Islamic (Islamic State of Iraq and Syria), o organizaţie teroristă sunnită care a ocupat teritorii vaste din Irak şi Siria şi a decapitat mai mulţi ostatici occidentali. ”Sincer, nu am ştiut până de curând ce însemna acest acronim”, a declarat Kirk Soccorsco. În timp ce lucra pentru Home Depot în Patchogue, New York, Soccorso a auzit acest termen în timpul unei conversaţii şi i-a arătat tatuajul său unui coleg. Compania Home Depot şi o firmă de marketing din Florida care îl plătea pe Soccorso l-au concediat la scurt timp şi i-au spus să nu mai vină la magazin. Un purtător de cuvânt al Home Depot, Stephen Holmes, a declarat însă că demiterea lui Soccorso a fost o problemă personală şi nu s-a bazat doar pe tatuaj. Soccorso susţine că nu este terorist şi că şi-a făcut tatuajul în urmă cu patru ani, iar între timp s-a despărţit de femeia al cărei nume şi l-a tatuat pe partea interioară a buzei. ”Mă simt puţin pierdut. Era o slujbă bine plătită”, a declarat bărbatul, care se gândeşte să dea în judecată compania Home Depot.