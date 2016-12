Concedieri la ”The Washington Post”

Cotidianul american ”The Washington Post” a concediat câteva zeci de angajaţi, încercând prin acest proces de restructurare să îşi reducă cheltuielile. Concedierile au fost anunţate prin intermediul unui mesaj intern, de către Shailesh Prakash, vicepreşedinte Digital Product Development şi Chief Information Officer (CIO), potrivit căruia, începând cu 30 aprilie 2013 vor fi eliminate din organigramă mai multe locuri de muncă, iar angajaţii afectaţi de această restructurare au fost deja notificaţi. Deşi nu a fost făcut public numărul locurilor de muncă restructurate, potrivit unor surse din redacţia publicaţiei ”The Washington Post”, 54 de persoane au fost concediate. De această decizie a fost afectată întreaga echipă a departamentelor care se ocupau de proiecte IT şi de aplicaţii pentru dispozitive mobile. Angajaţii departamentelor editoriale nu au fost afectaţi de restructurare.

Conducerea ”The Washington Post” are în vedere şi alte măsuri pentru eficientizarea activităţii publicaţiei, între care şi mutarea birourilor cotidianului, care în prezent are sediul central la Washington, D.C. Totodată, în luna decembrie, cotidianul ”Washington Post” a anunţat că în 2013 va introduce plata pentru accesul la conţinutul său online. ”Washington Post” este una dintre cele mai importante publicaţii americane. La cotidianul deţinut de The Washington Post Company lucrează în prezent peste 700 de jurnalişti. The Washington Post Company este o companie de media americană care deţine, printre altele, publicaţiile ”The Washington Post”, ”The Herald – Everett”, ”Express”, ”El Tiempo Latino”, ”The Gazette”, dar şi ”Greater Washington Publishing” şi ”Washington Post Writers Group”. Compania a deţinut şi revista ”Newsweek”, pe care a vândut-o în 2010, după mulţi ani în care aceasta a înregistrat pierderi financiare. În luna octombrie, săptămânalul american ”Newsweek” a anunţat că renunţă la versiunea print, la 80 de ani de la lansarea sa, urmând să se concentreze pe dezvoltarea operaţiunilor sale din mediul digital.