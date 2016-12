Concediu redus pentru mame

Perioada de acordare a indemnizaţiei pentru mame se reduce. Biroul Permanent Naţional al PDL l-a mandatat pe ministrul Muncii Ioan Botiş să implementeze reducerea duratei de acordare a indemnizaţiei pentru mame de la 24 la 12 luni. Vestea bună este că valoarea indemnizaţiei va reveni la 85% din salariul pe ultimele 12 luni. „Ministrul are sprijinul nostru pentru varianta pe care a propus-o, nu cred că a fost vreun vot împotrivă”, a declarat vicepreşedintele PDL Cristian Boureanu. După expirarea celor 12 luni, plata indemnizaţiei va fi sistată. Femeile care-şi reiau serviciul după expirarea acestei perioade vor primi 500 de lei lunar pe o durată de un an, astfel încât să poată suporta mai uşor costurile legate de întreţinerea unei bone. Având în vedere că locurile de muncă unde programul este de opt ore pe zi sunt foarte rare şi de cele mai multe ori numai pe hârtie, şi că mămica reîntoarsă în câmpul muncii va fi nevoită să rămână de cele mai multe ori peste program, este greu de crezut că se vor găsi bone care să accepte un astfel de program sau mame care să fie de acord să încredinţeze creşterea copilului unui străin. În plus, potrivit specialiştilor în creşterea copilului, primii doi ani sunt vitali în dezvoltarea micuţilor, fiind recomandat ca mamele să le fie alături. Ajutorul de 500 de lei este unul fix, fără să fie raportat la salariile mamelor. Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat că susţine reducerea la 12 luni a perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi acordarea unui stimulent pentru revenirea la muncă, pentru că în ultima perioadă a scăzut numărul mamelor care se întorc la muncă înainte de doi ani. Dacă s-ar fi interesat cu privire la serviciile acordate mamelor care vor să se întoarcă mai devreme la muncă, ministrul Muncii ar fi înţeles această scădere, în condiţiile în care numărul creşelor este insuficient.