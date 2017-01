Concediul de odihnă, la mâna angajatorilor

Odată cu venirea verii, perioada în care majoritatea românilor îşi iau concediul de odihnă, salariaţii din România vor avea parte de o nouă surpriză „mulţumită” noului Cod al Muncii. Pe lângă modificările majore care ţin de contractele de muncă şi de timpul de lucru, Guvernul a schimbat, prin noul Cod al Muncii, şi câteva aspecte legate de concediul de odihnă. Cea mai importantă modificare este cea care stabileşte numărul de zile de concediu neîntrerupt pe care patronul este obligat să le acorde angajaţilor, perioada minimă fiind scurtată. Dacă până acum, din cele peste 20 de zile lucrătoare, angajatorul era obligat să îţi dea 15 fără întrerupere, explicaţia fiind aceea că salariaţii au nevoie de minimum două săptămâni legate de repaus pentru a se reface după un an de muncă, de la intrarea în vigoare a noii legi, perioada s-a redus la 10 zile. Asta nu înseamnă că nu îţi mai poţi lua un concediu mai lung de 10 zile odată, dar pot exista cazuri în care patronul să îţi refuze o vacanţă mai lungă, pentru că are legea de partea sa. Durata efectivă a concediului sau alte dispoziţii legate de perioada de repaus se pot stabili şi prin contractele colective de muncă sau prin regulamentele interne, dar cu respectarea legislaţiei în vigoare. Angajatorul este obligat să îţi acorde cele peste 20 de zile de concediu în fiecare an, iar efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile excepţionale prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.