Concediul forţat este o soluţie pentru a menţine salariaţii în serviciu

Decizia de a trimite bugetarii în concediu de zece zile este o soluţie găsită de Guvern pentru a nu disponibiliza salariaţii din sistemul de stat, spune ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, apreciind că, dacă s-ar fi căzut de acord cu sindicatele să renunţe la anumite sporuri, atunci presiunea salarială ar fi scăzut. „Ceea ce am discutat noi au fost nişte variante alternative. Asta ce înseamnă? Înseamnă că sînt locuri în care a scăzut activitatea, dar, atunci cînd economia îşi va reveni, va creşte din nou. Nu are rost să dai acum oameni afară ca peste jumătate de an să-i cauţi de pe nu ştiu unde să-i aduci înapoi. Acolo se iau măsuri de a se menţine acelaşi personal, dar cu nişte variante de scădere a cheltuielilor de personal”, a declarat, sîmbătă, Berceanu. El a adăugat că dacă personalul ar fi gîndit ca prin alte ţări, unde şi sindicatele îşi dau seama că este o situaţie deosebită şi vin alături de administraţie, “ar fi spus că renunţă la sporul ăla, la prima de vacanţă şi nu mai ştiu eu ce, şi ar fi scăzut presiunea salarială în general. Din cauză că nu s-a putut ajunge la o astfel de înţelegere, mergem pe soluţii de tipul ăsta, care se aplică şi prin alte părţi”, a mai spus Berceanu. Pe de altă parte, există însă în sistemul bugetar şi instituţii care trebuie să aplice varianta disponibilizărilor. “Sînt alte unităţi unde este mult mai eficientă varianta disponibilizărilor. A celor care n-au de-a face cu locul de muncă respectiv, care nu au nicio experienţă, care nu au nicio şcoală şi care ştiu că nu sînt buni. Au fost angajaţi pe nu ştiu ce criterii de pile sau de nepotisme, ca să aibă un salariu”, a mai spus Berceanu. Amintim că ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a afirmat, marţea trecută, că salariaţii din sectorul bugetar vor intra, între septembrie - noiembrie, în concediu fără plată, vor avea program de lucru redus la şase ore sau vor munci efectiv mai puţin cu echivalentul a zece zile, ceea ce va aduce o economie la buget de 0,3% din PIB. Cadrul legal pentru trimiterea în concediu fără plată a angajaţilor din sistemul bugetar va fi stabilit într-o şedinţă de Guvern.