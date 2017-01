Concediul medical = vechime în muncă

Concediul medical și alte tipuri de concedii, precum cel de maternitate, de risc maternal sau pentru îngrijirea copilului bolnav, nu vor mai afecta durata concediului de odihnă, fiind considerate vechime în muncă. Norma se aplică începând de săptămâna aceasta, ca urmare a modificării prevederilor Codului muncii, care a intrat în vigoare duminică, 25 ianuarie 2015. „Dacă o persoană are dreptul la 21 de zile de concediu de odihnă pe an și stă două luni în concediu medical, nu i se vor tăia 3 zile din concediul de odihnă. O a doua modificare se referă la perioada de report. Până acum, puteai să-ți iei concediul de odihnă neefectuat pe parcursul următorului an calendaristic. De acum înainte, îți vei putea lua acest concediu de odihnă în următorul an și jumătate”, a afirmat, vineri, Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii. Modificările au fost publicate, ieri, în „Monitorul Oficial al României“.