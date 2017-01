Concediul medical nu îl va mai afecta pe cel de odihnă

Anumite modificări din Codul Muncii măresc numărul de zile de concediu al angajaţilor! Potrivit lui Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), începând de săptămâna viitoare, concediul medical și alte tipuri de concedii nu vor mai afecta durata concediului de odihnă, prevederile Codului Muncii referitoare la acest segment de drepturi ale salariaților intrând în vigoare duminică, 25 ianuarie 2015. „Spre exemplu, dacă o persoană avea dreptul la 21 de zile de concediu de odihnă pe an și stă 2 luni în concediu medical, nu i se vor tăia 3 zile de concediu de odihnă. Va putea să meargă și în concediul de odihnă pe durata celor 21 de zile. O a doua modificare a Codului Muncii se referă la perioada de report. Până acum, puteai să îți iei concediul de odihnă neefectuat pe parcursul următorului an calendaristic. De acum înainte, îți vei putea lua acest concediu de odihnă în următorul an și jumătate, existând șanse mai mici să îți pierzi zilele libere neefectuate”, a afirmat Codrin Scutaru. Potrivit acestuia, legislația română a luat act de hotărârea preliminară pronunțată de Curtea Europeană de Justiție (CJUE) privind interpretarea dispozițiilor art. 7 din Directiva 2003/ 88/ CE, care a decis că salariatul nu-și pierde dreptul la concediul de odihnă chiar dacă s-a aflat în concediu medical un an calendaristic întreg. „Această schimbare legislativă este rezultatul bunei cooperări între Guvern și Parlament pe această temă și reflectă un drept suplimentar pentru salariați. Cred că este un pas suplimentar pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea personală și de familie. Salariatul este în primul rând om și are dreptul la propria viață personală, care presupune și concedii medicale, îngrijirea copilului bolnav sau alte tipuri de situații în care nu poate munci. Concediul de odihnă este un drept intangibil, care e menit a da fiecăruia dintre noi dreptul de a ne odihni, de a ne bucura de viața personală, lucruri care ne fac mai productivi, în cele din urmă, la serviciu”, a precizat secretarul de stat. Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii a fost publicată în ˮMonitorul Oficial“, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015.