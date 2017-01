Concert Alexandra Stan, la Ibiza Summer Club

„When I walk in the club/ Baby what you gonna do/ Cuz\' all the boys they want me too/ All the girls they want me too”… După ce a cunoscut succesul cu piesa „Lollipop Lollipop (param pam pam)\", tânăra constănţeancă Alexandra Stan face deliciul petrecerilor de club. Cei care îi apreciază piesele o pot întâlni, sâmbătă, la Ibiza Summer Club din Constanţa. Show-ul va fi cu atât mai… „hot” cu cât scena va fi încălzită de sexy-profesionistele de la Budoar.

Talentul simpaticei blonde, în vârstă de 22 de ani, a fost descoperit de Marcel Prodan şi Andrei Nemirschi, în urma participării cântăreţei la un concurs muzical. În prezent, Alexandra Stan este studentă în anul al III-lea la Facultatea de Management a Universităţii „Andrei Şaguna”. A participat la diferite competiţii muzicale, având o apariţie notabilă la Festivalul de la Mamaia, secţiunea Interpretare. La petrecerea de sâmbătă, petrecăreţii vor primi din partea organizatorilor cocktail-uri şi dvd-uri.