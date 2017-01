Concert caritabil cu Gyuri Pascu și The Blue Workers

Campania „Music for Autism” continuă la clubul Doors, duminică, 6 martie, de la ora 20.30, cu un concert folk susținut de Ioan Gyuri Pascu și The Blue Workers. Biletele pentru acest concert caritabil se pot achiziționa de la sediul clubului, la prețul de 40 de lei.

Actor, dar și cântăreț, Ioan Gyuri Pascu s-a făcut remarcat prin prestațiile sale din trupa de comedie Divertis. Înainte de 1989 a făcut parte din formații precum Fundal și Trandafirii Negri, iar din 1992 a înființat trupa The Blue Workers. A lansat împreună cu aceasta EP-uri precum: „Mașina cu jazzolină” și „Caseta pentru minte, inima și gură”. În concertele susținute de Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers, se pot regăsi piese precum: „Mi-am luat colac”, „Ce liberi am fi!”, „Ține tu luna” sau „Go Away from Me, Baby!”.

Campania „Music for Autism” a demarat în anul 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități. Fondurile strânse timp de trei ani au ajutat la realizarea unui mini-laborator de cofetărie-patiserie pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa. Ele au ajutat și la realizarea unei săli de stimulare senzorială în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanța şi la susţinerea unor terapii prin hipoterapie în Asociaţia de Terapii Suportive Hipoterapia.

În prezent, scopul acestei campanii caritabile este acela de a realiza o sală de muzică pentru copiii cu dizabilităţi din Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Constanţa.

Citește și:

Patru constănțeni cântă folk în scop caritabil

Refrene Bon Jovi și concert caritabil cu Mircea Vintilă, în club

Mircea Vintilă cântă la Constanța, în scop caritabil

Terapie prin gătit pentru tinerii diagnosticați cu autism