Concert Craig David în Mamaia de 1 Mai?

Mai e doar o lună până la debutul sezonului estival, iar agenții de turism de pe litoral se gândesc deja la momentul în care stațiunile se vor anima și se vor umple de turiști. Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) se gândește deja la evenimentele pe care le va organiza de 1 Mai, printre care un concert pe plajă la Mamaia cu o vedetă internațională, dar și să continue tradiția desfășurării Paradei mașinilor de epocă și a Paradei Litoralului Românesc. ”Ne gândim chiar la un eveniment cu o vedetă internațională, un concert pe plajă la Mamaia. Am pus chiar și pe Facebook că am venit în avion cu Craig David și managerul lui îmi scrie aproape în fiecare zi. Poate vom pune la punct organizarea unui concert pe plajă. Ne gândim că asta ar atrage mai mult interes din partea bucureștenilor și celor din România care să vină către mare, în acel weekend de 1 Mai”, a precizat președintele ALDD, Corina Martin, în cadrul conferinței de presă organizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT). Craig David este un solist și compozitor englez, nominalizat de 12 ori la Brit Awards și de două ori la premiile Grammy. Martin a motivat decizia organizării concertului la Mamaia explicând că este stațiunea cu cel mai mare grad de ocupare și că aici există și un buget de promovare care să permită organizarea evenimentelor de acest fel. Totul va fi stabilit, însă, săptămâna viitoare, în cadrul ședinței comisiei de taxă de promovare a stațiunii Mamaia. ”Vom stabili acolo ce evenimente vom organiza în acest an pe litoral. Am solicitat și cluburilor și hotelierilor să vină cu propuneri în ceea ce privește evenimentele pe care doresc să le pregătim în această vară pentru turiști”, a spus Corina Martin.

PESTE 30.000 DE TURIȘTI AȘTEPTAȚI PE LITORAL Turiștii nu vor lipsi nici în acest an de pe litoral de 1 Mai, estimează specialiștii din industrie, fiind așteptați peste 30.000 de oameni, cei mai mulți îndreptându-se către Mamaia și stațiunile din sud, în special Vama Veche. ”Estimăm că Mamaia va fi plină sau aproape plină de 1 Mai. S-a vândut ceva mai bine litoralul pentru 1 Mai față de anul trecut, aproximativ 20 - 25% din vacanțe s-au vândut. Tarifele sunt asemănătoare cu cele de anii trecuți”, a declarat președintele ANAT, Aurelian Marin. De altfel, până acum, vânzările agențiilor de turism pentru pachetele de litoral pentru sezonul estival 2015 s-au vândut mai bine decât anul trecut în aceeași perioadă cu cel puțin 20%, cele mai multe - în stațiunea Mamaia. ”Aproximativ 50% din vânzările de litoral ale agențiilor de turism sunt pentru stațiunea Mamaia și destinația se va vinde în continuare la fel de bine. Tarifele sunt staționare, însă am avut și mici scăderi la anumite hoteluri, datorate de scăderea TVA la 9%”, a explicat Marin.