Concert cu Gogol Bordello, oferit de Yahoo

Yahoo! Romania şi Events aduc în capitală un spectacol nerecomandat celor slabi de... înger. Unul dintre numele de referinţă ale gypsy-punk-ului, Gogol Bordello, revine la Bucureşti, în cadrul turneului internaţional „We Comin’ Rougher”. Pe 9 martie, la Sala Palatului, trupa americană va încinge o petrecere pe ritmuri adunate din toate colţurile lumii: gypsy, punk, ska, metal, rap, flamenco, cabaret, reggae sau dub.

Muzica lui Gogol Bordello creează dependenţă: un fusion multi-etnic ce nu pierde forţa lăutarească originară, nu ţine seama de tabuuri, este o explozie de energie cu versuri fără perdea şi umor negru. Jumătate din numele trupei este o trimitere la scriitorul Nikolai Gogol, stindardul culturii ruse, iar cealaltă nu necesită explicaţii. Trupa are la activ cinci albume: „Voi-la Intruder” (1999), „Multi Kontra Culti vs. Irony” (2002), „Gypsy Punks: Underdog World Strike” (2005), „Super Taranta!” (2007) şi „Trans-Continental Hustle” (2010), „Live from Axis Mundi” (2009), EP-ul „East Infection” (2005). Ultimul disc, „Trans-Continental Hustle”, ale cărui piese vor răsuna pe scena de la Bucureşti, a beneficiat de contribuţia legendarului Rick Rubin, colaborator al unor nume de rezonanţă precum AC/DC, Johnny Cash, U2 sau Red Hot Chilli Peppers.

Între 21 şi 26 ianuarie, pot fi cumpărate, doar de către utilizatorii Yahoo! România, tichete Yahoo! VIP în serie limitată, în sectorul A, ce includ purple-cocktail-uri şi surprize, la preţul de 138,6 lei (cu reducere 30%). Începând cu 27 ianuarie, pot fi găsite bilete la preţurile de 88, 128, 168 sau 198 lei, online, pe www.eventim.ro sau prin magazinele Germanos, Vodafone, Orange, librăriile Humanitas.