Concert de Crăciun cu Harry Tavitian

Cunoscutul jazz-man constănţean Harry Tavitian va susţine un concert de Crăciun pe data de 19 decembrie, la Ateneul Român din capitală, începând cu ora 19.00. În prima parte a spectacolului, în premieră românească, Ion Baciu Jr. şi Harry Tavitian se vor întâlni pe scenă într-un recital la două piane, având în program compoziţii de blues şi teme clasice de jazz ale ambilor pianişti. În a doua parte, constănţeanul, împreună cu percuţionistul Cserey Csaba, vor oferi publicului o suită de colinde intitulată „Christmas Cantata”. Evenimentul încheie proiectul Institutului Cultural Român din acest an, numit „Teach Me Tonight cu Harry Tavitian”.

„Au fost foarte multe lucruri pentru care eu nu am aşteptat o revoluţie ca să le fac. Pot să spun că sunt un veteran al concertelor de Crăciun, am organizat la Constanţa, ani de-a rândul, asemenea evenimente, primul în 1982, şi concerte cu prelucrări după colinde, dintre care primul în 1983”, a precizat Harry Tavitian. Acesta a adăugat: „Alergând după cele pământeşti, cred că suntem în primejdie să uităm de bucuria Marelui Praznic al Naşterii Mântuitorului. Deşi am făcut multe concerte de Crăciun în toată ţara, în Bucureşti e o premieră absolută. Sper din toată inima ca în concertul de la Ateneu să fim împreună întru prăznuire”.