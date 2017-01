Concert de Crăciun marca Harry Tavitian

Pianistul Harry Tavitian a revenit, după şapte ani de absenţă, la Muzeul de Artă, cu un concert de Crăciun. Peste două sute de spectatori de toate vîrstele au ascultat fascinaţi, duminică seară, „Cantata de Crăciun“, interpretată de Harry Tavitian şi colindele prezentate de corul „Sfîntul Mina“, condus de baritonul Cătălin Ţoropoc, artist liric al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“. Grupul coral „Sfîntul Mina” a fost înfiinţat în 2004, de către părintele paroh Nicolae Picu, sub formă de corală bărbătească, pentru ca în vara acestui an să se transforme în cor mixt. Din componenţa sa fac parte absolvenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă, studenţi ai Facultăţii de Arte, artişti lirici şi tineri solişti de la Teatrul „Oleg Danovski“.

Harry Tavitian a dovedit, încă o dată, că este un artist care tinde spre perfecţiune, mesajul său fiind înţeles de către public. Şi de această dată, pianistul constănţean, care susţine că „jazz-ul este o împreună-creaţie a artistului şi a publicului său“, a demonstrat că îşi cunoaşte publicul şi în consecinţă, ştie să comunice cu el, pentru că el îl inspiră. „A fost un public cunoscător de muzică de jazz, înţelegător şi ascultător“, a spus Harry Tavitian. Timp de aproximativ două ore, jazzmanul şi corul „Sfîntul Mina“ au cîntat colinde în cadrul unui concert cu caracter umanitar. Evenimentul a fost perceput de către publicul constănţean drept o mare bucurie, concertul propriu-zis şi atmosfera creată dîndu-le celor prezenţi o senzaţie specială, greu de egalat şi încărcîndu-i cu energie pozitivă pentru a primi aşa cum se cuvine sfînta sărbătoare a Naşterii Domnului.

„Bucuria mea, legată de acest concert, este aceea că a fost concertul cu care am încheiat activitatea mea pe 2008. Mă bucur că am avut această ocazie, să cînt în scop caritabil. I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat în 2008. A fost un an bun şi l-am încheiat aşa cum l-am dorit, cu acest compact disc, „Naşterea“, care a apărut acum o lună şi cu un mare turneu de promovare a acestui concert“, a declarat, la finalul concertului, jazzmanul Harry Tavitian. În holul Muzeului de Artă a fost deschisă şi o expoziţie cu vînzare, cu obiecte decorative realizate manual de către beneficiarii Centrului de zi „Arca“.

Prima suită de colinde a fost realizată de Harry Tavitian în 1983. De această dată, după 25 de ani, pianistul constănţean a reunit aceste colinde într-o perspectivă transculturală, într-un prim album de acest gen, „Naşterea“. La acest compact disc care a fost prezentat în avanpremieră şi la Constanţa, în această toamnă, şi-a adus contribuţia şi colegul său, percuţionistul Cserey Csaba. La finalul concertului susţinut la Muzeul de Artă, Harry Tavitian a acordat autografe, iar banii obţinuţi din vînzarea CD-urilor au fost donate Centrului de zi „Arca“ pentru persoane cu dizabilităţi. Concertul de Crăciun a fost organizat la iniţiativa părintelui Nicolae Picu, prin fundaţia „Aşezămintele Sfîntului Mare Mucenic Mina”.