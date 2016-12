Concert de Crăciun „marca Radu Ciorei”

Joi seară, sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” (TNOB) a fost neîncăpătoare. Spectacolul de Crăciun, devenit deja tradiţie, organizat la iniţiativa prof. univ. dr. Corneliu Amariei, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa - Facultatea de Medicină Dentară, a fost aplaudat minute în şir de medicii dentişti, dar nu numai, care au ascultat cu plăcere colindele de Crăciun, atât din repertoriul nostru, cât şi din cel internaţional, interpretate de Orchestra şi Corul TNOB. „Este un concert marca Radu Ciorei, aşa cum am scris şi pe invitaţii, un concert care aduce mereu ceva nou, care a devenit tradiţie. Oamenii ascultă cu mare plăcere colindele, este un prilej de a ne întâlni şi bucura împreună de această frumoasă perioadă de sărbători”, a declarat prof. univ. dr. Amariei. Profesorul a deschis concertul, cântând la cobză, împreună cu cei prezenţi în sală, colindul „Moş Crăciun cu plete dalbe”. Nu doar colindele au declanşat ropote de aplauze, ci şi momentele în care maestrul Ciorei a dorit să arate că fatidica dată de 21 este doar o... glumă. A fost interpretată, spre satisfacţia publicului, coloana sonoră a filmului „Războiul Stelelor”, demonstrând că, după, nu se va întâmpla nimic. „Dacă după Războiul Stelelor nu s-a întâmplat nimic...”, zâmbeşte maestrul Ciorei, continuând în spirit optimist spectacolul. „A fost un spectacol pe cinste, ca în fiecare an. Mi-am promis că, an de an, am să vin. Iniţiativa profesorului Amariei este una de lăudat. Ne bucurăm că avem posibilitatea să ne unim şi să luăm parte la asemenea spectacole”, a spus un medic al Facultăţii de Medicină Dentară.