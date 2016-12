Concert de Crăciun, susţinut cu sala arhiplină

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) le-a oferit, miercuri seară, studenţilor, cadrelor didactice şi colaboratorilor, un concert de Crăciun de neuitat. Evenimentul muzical a avut loc la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danosvki”, fiind susţinut de orchestra simfonică şi corul instituţiei lirice de la malul mării. În deschidere, un grup de studenţi şi cadre didactice de la UMC a urcat pe scena profesionsită colindându-şi profesorii şi colegii. Sala de spectacole a teatrului a fost arhiplină, mulţi dintre invitaţi stând în picioare pentru a se putea bucura de muzica clasică, dar şi de glumele muzicale pe care le-a pregătit maestrul Radu Ciorei.

Prima parte a concertului a adus în prim-plan nume cunoscute ale scenei lirice de la malul mării: Roxana Cetali, Mădălina Diaconescu, Ciprian Done, Doru Iftene, Stela Sârbu sau Cătălin Ţoropoc, care au interpretat colinde din repertoriul naţional şi internaţional, alături de corul coordonat de maestrul Adrian Stanache. Partea a doua a concertului a constat într-o serie de momente orchestrale din care nu au lipsit poantele muzicale. La final, Radu Ciorei „a întors” spatele orchestrei şi a dirijat publicul... la aplauze.

„În fiecare an am căutat să venim cu cât mai multe noutăţi. Am căutat să îmbinăm cât mai multe stiluri muzicale şi cât mai multe poante muzicale”, a declarat dirijorul Radu Ciorei. Un concert de Crăciun similar îi este dedicat publicului constănţean, sâmbătă, de la ora 19.00, în sala Teatrului.