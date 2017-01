Concert de excepţie susţinut de militarii americani, la Constanţa

Orchestra Forţelor Armate din Europa a susţinut ieri seară, în premieră, un concert la Constanţa, care a făcut ca sala Teatrului "Oleg Danovski" să devină neîncăpătoare pentru iubitorii de "muzică bună". Cei prezenţi la evenimentul cultural au putut asista la un concert mai puţin obişnuit, unde muzica simfonică s-a îmbinat armonios cu jazz-ul, swing-ul şi rock'n'roll-ul. Înfiinţată în anii '40, Orchestra Forţelor Armate din Europa susţine, anual, mai mult de 200 de concerte în ţările europene. La evenimentul cultural a participat şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Nicholas Taubman. "În această seară, am vrut să aduc un omagiu celor din Constanţa. După cum ştiţi, judeţul Constanţa este un centru de cooperare militară româno-americană. Cum România şi-a demonstrat angajamentul faţă de NATO, sprijinul misiunilor din teatrele de operaţiuni din Balcanii de Vest, Afganistan şi Irak, Alianţa Nord-Atlantică poate spune că nu are un membru mai consecvent decît România. Cum, în curînd, în acest judeţ vor veni multe trupe americane, ne-am gîndit să marcăm colaborarea dintre SUA şi România printr-un eveniment cultural", a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Nicholas Taubman.

Cei care vor să facă parte din această orchestră de prestigiu trebuie să dovedească că sînt cei mai buni. "Ne alegem membrii din liceele americane şi cei care vor să ni se alăture trebuie să dovedească adevărate calităţi de muzicieni. Sperăm ca prin concertele noastre, pe care le susţinem în toată Europa, să transmitem o parte din cultura americană. De la Constanţa vom pleca la Galaţi şi apoi la Brăila, după care vom susţine concerte în Bulgaria", a declarat sg. maj. Joel Cooper, din cadrul Orchestrei Forţelor Armate din Europa. La concert a venit şi un grup de oameni de afaceri americani care se află la Constanţa pentru a încheia contracte în vederea extinderii economice a Bazei de la Mihail Kogălniceanu. "Am auzit de acest concert şi am vrut din tot sufletul să ajungem aici. Sînt un fost membru al US Navy şi mi se pare extraordinar să asist la un concert al celei mai mari orchestre militare. Şi pentru soţia mea este un lucru deosebit, pentru că, peste o zi, va pleca înapoi în Statele Unite ale Americii", a declarat Kavin Deam, preşedintele firmei B3 Globalcom.