Concert de excepţie susţinut de soprana Georgeta Stoleriu la Constanţa

Soprana Georgeta Stoleriu, cunoscută de toată lumea în dublă ipostază - de interpret şi pedagog, a concertat, sîmbătă seara, la Constanţa, în holul Muzeului de Artă, acompaniată la pian de Veronica Maier. În programul spectacolului s-au regăsit, printre altele, aria ”Laudate Dominum” şi ”Oiseaux si tous les ans” de W.A.Mozart, ”Was ein junges Mädchen liebt” şi ”Intimité” de Fr. Chopin, aria ”Pie jusu” şi ”Ici-bas” de G. Fauré, ”Chant indou” şi ”Wüstenbild” de George Enescu, precum şi “Cine m-aude cîntînd” şi “Vai, bădiţă, dragi ne-avem” de Teodor Brediceanu. Evoluţia sopranei a fost răsplătită de publicul spectator cu îndelungi ropote de aplauze, la sfîrşit, Georgeta Stoleriu declarîndu-se extrem de încîntată de modul în care a fost primită la Constanţa. ”Se vede că în sală a fost un public avizat”, a spus soprana, care a mărturisit că este foarte emoţionată. În acelaşi timp, Georgeta Stoleriu a declarat că a constatat, în ultimul timp, un interes din ce în ce mai scăzut al tinerilor pentru cultură, dovadă fiind numărul studenţilor facultăţilor de artă care este într-un continuu regres.

Georgeta Stoleriu este una dintre marile cîntăreţe ale ultimelor decenii, care s-a dedicat în exclusivitate muzicii de concert, şi nu scenei lirice. Soprana a îmbrăţişat, încă de la începutul carierei sale, interpretarea muzicii vocal-simfonice şi camerale, repertoriul său incluzînd oratorii, arii, lieduri şi opere, de la Monteverdi, Purcell şi Pergolesi pînă la Rossini, Grieg şi Mahler. Georgeta Stoleriu are o personalitate complexă, pentru că artistul este dublat de un pedagog eminent. Formată de soprana Yolanda Mărculescu, Georgeta Stoleriu a format la rîndul ei, la Universitatea de Muzică din Bucureşti, cîntăreţi remarcabili, majoritatea afirmaţi pe plan internaţional. În ceea ce priveşte performanţele sale artistice, trebuie să precizăm că vocea de soprană de o limpezime şi o puritate rar întîlnite, conservată în cei peste 35 de ani de carieră, s-a împletit armonios cu o cultură muzicală exceptională şi cu o dăruire artistică greu de egalat. Repertoriul Georgetei Stoleriu este foarte vast, cuprinzînd mari lucrări vocal-simfonice din epoci diferite. Solista are o predilecţie deosebită pentru muzica lui Bach şi pentru piesele vocale din Evul Mediu şi Renaştere, reconstituite prin muncă asiduă. Splendidă interpretă a podiumurilor de concert, în ţară şi străinătate, Georgeta Stoleriu excelează într-un teritoriu pretenţios, al literaturii vocal-simfonice, a cărui arie de abordare se întinde de la muzica veche şi pînă la cea contemporană, trecînd fără ocolişuri prin baroc, clasic şi romantic. Soprana este deţinătoarea unor distincţii naţionale şi internaţionale, iar în activitatea sa concertistică a colaborat cu reputate ansambluri şi a întreprins turnee în mai multe ţări ale lumii. Activitatea sa didactică se evidenţiază prin zecile de premii internaţionale obţinute de studenţii pe care îi îndrumă, susţinînd cursuri de măiestrie atît în ţară, cît şi în SUA. Georgeta Stoleriu a prezentat peste o sută de lucrări în primă audiţie şi are peste 3.500 de minute de înregistrări radiofonice, pe lîngă cele discografice. Mai mult decît atît, soprana este iniţiatoarea bursei de studii “Yolanda Mărculescu“, fiind de asemenea cunoscută publicului din ţară şi străinătate prin evoluţiile ansamblului “Studioul de muzică veche”, pe care îl conduce.