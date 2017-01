Concert de ianuarie cu Proconsul

În luna ianuarie, la Constanţa s-au anunţat mai multe concerte importante. Printre primele evenimente programate în această lună se află şi recitalul trupei Proconsul. Membrii formației vor cânta pe 23 ianuarie, de la ora 21.30, în localul Broadway & Legendary din Satul de Vacanţă. Biletele se pot achiziţiona zilnic, de la sediul localului, la preţul de 50 de lei.

Deşi cântau de mult timp împreună, membrii actualei formaţii Proconsul au devenit cunoscuţi în 1999, cu maxi single-ul „De la ruşi”. Convinşi că pot reuşi pe scena mare, îşi schimbă numele din Take Five în Proconsul şi compun primele piese originale. În anul următor, piesa „Cerul” câştigă locul al III-lea la Festivalul Mamaia, secţiunea Creaţie. Cu toate acestea, anul 2000 a fost unul foarte dificil în istoria formaţiei, membrii trupei fiind nevoiţi să vândă o parte din instrumente pentru a rămâne împreună. În 2001, Proconsul lansează albumul „Mi-ai luat inima”, care a înregistrat un succes enorm cu single-uri ca: „Zbor”, „Mi-ai luat inima”, „Cerul”, „Despre tine” sau „Spune-mi despre noi”. Un an mai târziu, „Mi-ai luat inima” se transformă în... „album de aur”, datorită celor peste 50.000 unităţi vândute. În 2003, apare un alt produs discografic, „Proconsul 10 Poveşti”, iar single-ul „Nu mi-e bine fără tine” beneficiază de un videoclip inedit. În 2011, Bodo a consemnat şi o colaborare mai inedită, cu cei de la B.U.G. Mafia, alături de care a înregistrat piesa şi clipul „Cât poţi tu de tare”. La 14 ani de la debut, Proconsul rămâne una dintre cele mai recunoscute formaţii autohtone.

„AŞA TREC ANII” Anul 2014 i-a prins pe val pe membrii trupei cu single-ul „Aşa trec anii”. Piesa este o colaborare cu rapperul JerryCo şi se află deja pe rotaţia playlist-urilor a numeroase radiouri din ţară. Cu un mesaj motivaţional, dar uşor melancolic, single-ul „Aşa trec anii” este compus de către Gabriel Huiban, JerryCo şi Bodo, solistul trupei Proconsul. Single-ul beneficiază şi de un videoclip realizat în primăvară şi filmat pe străzile din Bucureşti. Surpriza single-ului „Aşa trec anii” sunt versurile unei strofe din poezia „Glossa”, a lui Mihai Eminescu. Versurile lui Eminescu se integrează perfect în atmosfera şi în mesajul piesei, iar fuziunea inedită dintre hip-hop şi rock este marcată de interpretarea lui Bodo pe refren şi de cea a lui JerryCo.