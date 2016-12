Concert de jazz cu „Blacksea Orchestra”

„Blacksea Orchestra” Constanţa îşi dă întîlnire cu iubitorii jazz-ului, astăzi, de la ora 19.00, la clubul SNC. După spectacolul memorabil din luna septembrie, cei şapte muzicieni care alcătuiesc „Blacksea Orchestra”, Liviu Mărculescu - trombon, Nicu Dima - trompetă, Marcel Dăşanu - sax tenor/clarinet, Nicu Spătaru - sax alto, Valentin Tănase - tobe, Andrei Răileanu - bass şi Elena Gatcin - pian/voce promit o seară de neuitat pentru iubitorii jazz-ului. Lor li se alătură doi invitaţi de excepţie: saxofonistul Virgil Popovici şi balerinul Dexxter. Virgil Popovici s-a aflat pe primul loc în anii ’80, în „Jazz Forum Top”. Absolvent al Conservatorului din Iaşi, specializarea Clarinet, Virgil Popovici cîntă jazz la saxofon cu Titel şi Mihai Popovici. „Dexxter”, balerin la Opera Naţională din Bucureşti, este laureat al Festivalului „Young American Grand Prix”, ediţia 2008, din palmaresul său făcînd parte şi Premiul I Ia Festivalul Internaţional de Balet de la Sibiu, ediţia 2009.

Cei şapte membri ai „Blacksea Orchestra” fac parte din orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Liviu Mărculescu, liderul „Blacksea Orchestra”, a susţinut, în urmă cu 35 de ani, primul concert de muzică de estradă pe scena SNC, alături de colegul său, Nicu Dima, sub îndrumarea maestrului Aurel Bucur. Şi la întîlnirea din această lună, invitat special al concertului este realizatorul radio Florian Lungu. Acum un an, Liviu Mărculescu a pus bazele unei orchestre de jazz şi music-hall, avînd o îndelungată experienţă ca urmare a activităţii susţinute pe scenele de jazz, la care se adaugă şi colaborarea cu ansambluri profesioniste de gen precum: Bigband Radio Bucureşti, Anatoly Vapirov Big Band sau Michelle Marre, orchestre de ballroom şi Broadway. Ideea de a forma o orchestră de jazz a apărut, însă, din anul 2004, fiind materializată abia acum un an, datorită acestor muzicieni talentaţi din componenţa „Blacksea Orchestra”.