Concert de zile mari susţinut de C.C. Catch în România

Celebra cîntăreaţă C.C. Catch a concertat, sîmbătă seara, la Sala Palatului din Bucureşti, în faţa unui public numeros, care a putut asculta hituri ale anilor \'80, dar şi piese de la începuturile perioadei dance româneşti. În debutul recitalului său a cîntat Mihai Trăistariu, prezentat de către MC-ul serii drept „artistul care le-a făcut geloase pe Luminiţa şi Monica Anghel”. Interpretul a mărturisit că este fericit să cînte pe aceeaşi scenă cu „o vedetă mondială” precum C.C. Catch. Printre primele melodii cîntate de Trăistariu s-a numărat piesa „Banii şi fetele”, din perioada în care acesta făcea parte din trupa „Valahia”.

În momentul în care artista olandeză a apărut pe scenă, mulţi dintre cei aprox. 4.000 de spectatori din sală au încercat să prindă un loc în faţa scenei pentru a o fotografia cu aparate foto sau cu telefoane mobile. De cîte ori a avut ocazia, artista a mulţumit publicului pentru căldura cu care a fost primită. La un moment dat, însă, a mulţumit unui copil care i-a adus flori pe scenă în limba nepotrivită, spunînd „spasiba” (n.r: „mulţumesc”, în limba rusă), spre uluiala unor spectatori.

Spectatorii, în mare parte persoane mature, dar şi oameni însoţiţi la eveniment de copii de patru - cinci ani, au dansat şi au aplaudat pe melodii precum „Jump in My Car”, „Soul Survivor”, „Heaven and Hell” şi „Backseat of Your Cadillac”. Deşi playlistul artistei a fost, mai mult sau mai puţin, o permutare a celor şase piese care au fost hituri ale anilor \'80, cu diferite remixuri, spectatorii au fost încîntaţi de concert, chemînd-o pe artistă, la final, din nou pe scenă. La bis, interpreta a cîntat acelaşi remix, ca şi piesa anterioară, dar fiind înconjurată de copiii care veniseră să îi aducă flori.

Pe numele său adevărat Caroline Catharina Muller, C.C. Catch s-a născut în Olanda şi s-a mutat în Germania la sfîrşitul anilor \'70. Şi-a început cariera muzicală ca membră a trupei „Optimal”. De-a lungul timpului, C.C. Catch a lansat cinci albume - „Catch the Catch” (1985), „Welcome To The Heartbreak Hotel” (1986), „Like A Hurricane” (1987), „Big Fun” (1988), „Here What I Say” (1989) - şi 11 „Best of”-uri.