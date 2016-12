Concert Electric Fence pentru constănţeni

Iubitorii rock-ului actual au ocazia să asiste la un concert susţinut de una dintre cele mai inovatoare trupe de gen apărute pe piaţa muzicală din România în ultimii ani, grupul Electric Fence. Evenimentul este programat pentru seara de vineri, în clubul constănţean Pulse.

Trupa intens promovată de posturi de radio cu muzică rock şi cu un mare succes în cluburile din Bucureşti s-a remarcat cu piese precum „Stressless”, „Ready, Steady, Go” sau „I’m the Biggest Star”. Formaţia a fost înfiinţată la începutul anului 2009 de către Elena Vasile şi David Ciente. Au apărut în portofoliu circa 13 cântece, toate în limba engleză, cu un succes relativ mare pe site-uri cu specific muzical din Europa. La sfârşitul anului 2009, a fost compusă prima piesă care se încadrează în stilul muzical actual al trupei, respectiv „I’m the Biggest Star”. Melodia a fost respinsă la preselecţia Eurovision 2010, dar a ajuns cu succes în playlist-uri de radio. În luna mai 2010, membrilor fondatori li s-au alăturat Vlad Todor la bass, Ovidiu Condrea la tobe şi Ştefan Constantinescu la chitară şi astfel a avut loc prima cântare Electric Fence, la Festivalul „Hand2Hand Art and Music Marathon”.

Cei interesaţi au ocazia de a participa în premieră la un concert Electric Fence la Constanţa, unde membrii ei promit să asigure un show specific lor.