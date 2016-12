Concert exploziv Megadeth

Americanii de la Megadeth au concertat din nou în România, oferind publicului un show exploziv, miercuri seară, la Arenele Romane din Bucureşti. A fost primul concert live al trupei, din cadrul turneului de promovare a celui mai nou album, „Super Collider\".

Solistul Dave Mustaine, Dave Ellefson (bass), Shawn Drover (tobe) şi Chris Broderick (chitară), au urcat pe scenă în jur de ora 22.00, cu aproape 45 de minute întârziere. Artiştii au fost primiţi cu aplauze şi ovaţii de peste 3000 de fani.

Primele melodii, interpretate de Mustaine la unison cu publicul, au fost \"Turst\", \"Hangar 18\" şi \"Public Enemy No. 1\". Solistul Megadeth s-a adresat celor prezenţi: „Bună seara. Este plăcut să putem spune că începem turneul mondial în România\". Chemat la marginea scenei de fani, Mustaine a primit un steag tricolor şi un banner pe care erau desenate chipurile celor patru membri ai trupei. Artistul a defilat pe scenă cu steagul pe umeri, apoi a legat tricolorul la microfon.

Rockerii au putut asculta hituri precum \'\'Countdown to Extinction\", \"She Wolf\" ori \"Symphony of Destruction\", dar şi piesa ”Super Collider\", în premieră live pe o scenă. Ultima piesă a fost \"Peace Sells\". Aplauzele şi cererile de bis au readus trupa pe scenă, pentru încă o melodie, \"Holy Wars... The Punishment Due\".

În debutul concertului Megadeth au făcut show cei de la Trooper. Megadeth va continua turneul la Oslo, Copenhaga, Groningen, Bruxelles şi Fribourg.

(G.G.)