Concert extraordinar Black Sea Simphony Orchestra

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria\" a găzduit, luni seară, Concertul extraordinar al Black Sea Simphony Orchestra. Evenimentul surpriză a venit ca urmare a unei colaborări între maestrul Gabriel Marin şi două personalităţi ale muzicii de gen coreene, dirijorul Joseph Choi şi flautista Nawon Kim.

În faţa a peste 200 de spectatori, seara a fost deschisă cu „Mica serenadă\" de Mozart şi continuată cu un „Concert pentru doi flauţi şi orchestră\", de Domenico Cimarosa. A fost momentul urcării pe scenă a celor doi flautişti, constănţeanul Gabriel Marin şi coreanca Nawon Kim, a căror interpretare, sub bagheta lui Joseph Choi, a stârnit aplauze entuziaste. În programul coordonat de prof. Mariana Parnica, Black Sea Simphony Orchestra, condusă de Joseph Choi, a încheiat concertul cu „Simfonia nr. 42\" de Joseph Haydn.

Născută în Seul şi absolventă a Universităţii Naţionale din capitala Coreei de Sud, Nawon Kim are în palmares concerte de succes, susţinute inclusiv pe scenele „Carnegie Hall\" din New York şi „Jefferson Hall\" din Washington. Colaborarea cu maestrul Gabriel Marin e de dată recentă. „M-a cucerit cu stilul dânsului, am cântat împreună, în celebra sală Seoul Arts Center şi am avut multe de învăţat\", a declarat Nawon Kim. Tânăra flautistă s-a arătat impresionată de entuziasmul publicului constănţean, de oraş şi de oamenii „calzi\" de la malul mării. „Singura problemă e că foarte mulţi fumează, iar asta nu prea se împacă cu gusturile mele\", a glumit coreanca, posesoare a unui flaut suflat în aur.

Dirijorul Joseph Choi, ajuns în România, ca şi colega lui, pe cont propriu, la invitaţia maestrului Marin, este doctor în muzică religioasă, titlu oferit de Colegiul „Bible\" din San Francisco. Actualmente, este dirijorul „Suwon Simphony Orchestra\" din Coreea de Sud.

Încântat de reuşita concertului s-a arătat a fi şi Gabriel Marin. Acesta a declarat: „După 30 de ani de experienţă, am ajuns în formatul de orchestră privată. E dificil să găseşti sponsorii şi oamenii cărora să le trezeşti interesul pentru muzica clasică. Însă, în seara asta (n.r. luni), totul a fost extraordinar. Sala din acest colegiu are o acustică perfectă, unică în România. Îi aşteptăm pe constănţeni la următoarele concerte\".