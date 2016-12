Concert extraordinar susţinut de Mike Godoroja & „Blue Spirit”, Marius Mihalache şi Corneliu Stroe

Iubitorii muzicii blues au avut ocazia să îi asculte live, la Teatrul de Stat Constanţa, joi seară, pe Mike Godoroja şi formaţia „Blue Spirit”, alături de Marius Mihalache, la ţambal şi Corneliu Stroe la balkan drums, darbouka, percussions şi tobe. Sub titulatura „Blues Sensations”, concertul prezentat constănţenilor a readus, pe scena teatrului, parfumul senzaţional al jazz-ului şi blues-ului, fiind primit cu aplauze şi urale de publicul numeros. Mike Godoroja & „Blue Spirit” au reuşit, încă de la primele acorduri, să capteze atenţia întregii audienţe. Show-ul a fost „condimentat” de apariţiile renumitului jazz-man Florian Lungu, care i-a prezentat, cu umor, pe artiştii care au evoluat pe scena Teatrului de Stat.

Concertul a fost unul interactiv, Mike Godoroja dialogînd în permanenţă cu publicul, rîzînd, punînd întrebări şi comentînd despre talk-show-urile de televiziune care nu spun nimic sau despre… manele. După ce componenţii trupei „Blue Spirit” şi-au făcut „încălzirea”, acestora li s-a alăturat apreciatul muzician constănţean Corneliu Stroe, care a demonstrat, încă o dată, că este un virtuoz al percuţiei. Printre cele mai ovaţionate secvenţe din cadrul spectacolului de joi seară s-a numărat şi apariţia lui Marius Mihalache, care a susţinut un moment… solo la ţambal, urmat de un jam session, alături de Corneliu Stroe. „Am avut emoţii, pentru că eu şi Cornel (n.r.: Stroe) nu ne cunoşteam foarte bine din punct de vedere muzical, chiar dacă sîntem prieteni de foarte mult timp. În această seară (n.r.: joi seară) am cîntat pentru prima oară împreună pe scenă şi cred că a fost destul de bine. A fost un jam session la prima vedere, ne-am văzut cu două ore înainte de concert şi nu am avut timp de repetiţii”, a precizat Marius Mihalache.

Timp de aproape trei ore, cît a durat acest concert extraordinar, publicul constănţean a aplaudat cu multă căldură şi a cîntat alături de maeştrii jazz-ului şi blues-ului românesc. La finalul show-ului, artiştii care se pregăteau să părăsească scena au fost… întorşi din drum de aplauzele şi ovaţiile audienţei, delectîndu-i pe cei prezenţi cu alte cîteva piese. „Concertul a fost un fel de... test. Am propus publicului un mic maraton, care văd că a funcţionat şi acest lucru vine să justifice faptul că publicul din Constanţa este unul avizat, care are deschideri culturale reale”, a declarat Mike Godoroja. La rîndul său, Florian Lungu a precizat: „În această seară (n.r. joi seară) am avut parte de un public foarte bun, foarte cald, avid de muzică. După ani, ca să nu spun decenii, de burice dezgolite şi de playback-uri, reîncepe lumea să revină la dorinţa de a asculta muzica adevărată şi făcută cu suflet”. Şi Corneliu Stroe, a fost la fel de încîntat de reacţia publicului, artistul constănţean dorindu-şi să mai existe astfel de spectacole şi pe viitor. „Încet, încet, publicul vine în sala de teatru ca să urmărească jazz, pentru că trebuie să reabilităm această modă, acest obicei al publicului să vină la un concert de muzică în sala de spectacol şi nu în club. Vrem să aducem din nou jazz-ul românesc pe scena constănţeană, ne-am dori o stagiune şi ar fi extraordinar dacă autoritaţile, Consiliul Judeţean, ar aloca un fond necesar. Jazz-ul este o muzică specială, nu face foarte mulţi bani şi trebuie încadrată, ca şi muzica clasică, la valoare culturală. În seara aceasta (n.r. joi seară) a fost extraordinar, de mult nu am mai avut un asemenea concert în oraş, cu un public care să participe, să îşi dorească bisuri şi să stea aproape trei ore să urmărească spectacolul”.

Formaţia „Blue Spirits” a luat fiinţă în anul 1997, la iniţiativa lui Mihai Godoroja. Actuala componenţă îi cuprinde pe: Mike Godoroja (solist vocal), Ian Chepa (chitară bas), Marius Dorin Vintilă (tobe şi clape) şi Mac Marian Aciobăniţei (chitară electrică, mandolină).