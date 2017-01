Concert incendiar cu DJ Sava & Raluka

Unul dintre concertele care anunță distracția următorului început de weekend la Mamaia îi va avea drept protagoniști pe DJ Sava & Raluka. Celebrul duo de succes al muzicii dance autohtone va concerta vineri seară, după ora 22.00, pe scena clubului Princess Island, pe plaja din zona Castel. Petrecerea va fi încinsă de animatoare extrem de sexy, momente de dans și oferte tentante la bar, iar intrarea va fi liberă.

UN CUPLU DE SUCCES DJ Sava și Raluka formează, de mai bine de patru ani, un cuplu de scenă de mare succes. Ei au lansat, rând pe rând, numeroase hituri, în colaborare cu Connect-R și Rappin On Production. Pornind de la „I Like The Trumpet”, din 2010, și până la „Aroma” sau „Aer”, din prezent, cei doi au avut perioade de succes, dar și perioade în care au existat tensiuni, iar proiectul a fost abandonat. Anul trecut, DJ Sava și Raluka nu au evoluat împreună decât o singură dată, demonstrativ, tot pe scena de la Princess, însă proiectul a fost reluat după un an de întrerupere. Tot în urmă cu mai bine de un an, se vehicula faptul că cei doi artiști ar avea o relație și în afara scenei, iar despărțirea artistică ar fi fost, de fapt, rezultatul despărțirii reale, dar artiștii au infirmat aceste speculații.

Raluka, pe numele ei real Raluca Nistor, a intrat în atenţia publicului în 2009, când a început colaborarea cu DJ Sava. Încurajată de succesul anterior, Raluka s-a lansat în cariera solo în 2011, odată cu apariţia piesei „Out of Your Business”, iar vara trecută a lansat single-ul „Surrendered My Love”, apoi pe finalul lui 2012, piesa „All for You“, iar în 2013, piesa „Replay”.

DJ VETERAN Pe numele său adevărat Constantin Sava, artistul este unul dintre cei mai experimentaţi DJ de muzică electronică din ţară. DJ Sava s-a născut pe 3 aprilie 1973 și a început să mixeze în discotecile anilor ’90, fiind, timp de zece ani, rezident într-un astfel de local din oraşul natal, Buzău. Ulterior, Sava avea să mixeze în diferite cluburi din țară și mai ales în discotecile din Costinești, pe timp de vară. Pe parcursul anului 2005, DJ Sava a început să colaboreze cu tânăra cântăreață Elena Pavel, alături de care a lansat un disc single intitulat „Gone Away”. În 2006, muzicianul a apelat la compania Standard Vision pentru un contract de management, iar câteva luni mai târziu, începea promovarea cântecului „Remember”. Albumul de debut mixat de DJ Sava poartă numele „Love Drops” și a început să fie comercializat în România pe parcursul anului 2007. Cariera sa a luat o întorsătură extrem de favorabilă în 2009, odată cu începerea colaborării alături de Raluka și Connect-R. Concertul de joi este primul pe care cei doi artiști îl susțin împreună la Mamaia, în această vară.