Concert incendiar Mika, la Mamaia

Aproape cinci mii de constănţeni şi turişti au asistat, sâmbătă seara, la super-concertul susţinut de cântăreţul britanic Mika, în premieră în România, pe plaja H2O din staţiunea Mamaia. Evenimentul a fost organizat de o companie de telefonie mobilă, care a împărţit gratuit numerosului public, la intrarea la spectacol, cartele sim, lanterne de culoare oranj sau mingi şi accesorii de plajă. Solistul a apărut pe scenă abia după ora 21.30, după recitalul susţinut de trupa australiană Cut Copy, salutând spectatorii entuziaşti şi în limba română. Din repertoriul serii nu au lipsit melodii arhicunoscute ale artistului, precum \"Relax\" (Take it easy), \"Happy ending\", \"Grace Kelly\", \"Big Girls (You Are Beautiful)\" \"Rain\", \"Love Today\", \"Blame It On The Girls\", dar şi \"We Are Golden\".

Deşi mulţi dintre prezenţi pe plajă nu cunoşteau aproape nimic despre vedeta serii, aceştia s-au bucurat de un show excelent şi au apreciat modul în care solistul a ştiut să anime atmosfera şi să danseze, timp de o oră, pe scenă, în ritm cu miile de spectatori. În mulţime au putut fi observate şi nume cunoscute din showbiz-ul autohton, precum Cabral, Codin Maticiuc, Delia Matache şi iubitul ei, Florin Moldoveanu, Andreea Pătraşcu.

Evenimentul nu a fost scutit însă şi de incidente. Nu a lipsit aglomeraţia din trafic, inerentă unor astfel de situaţii, pentru că, în ciuda faptului că organizatorii au pus la dispoziţia publicului frumoasele autobuze supra-etajate, numeroşi români au preferat să se îmbulzească în coloane interminabile cu maşinile personale.

”Imaginarium Tour”, în care se încadrează şi concertul de la Constanţa, este cea mai complexă producţie itinerantă a cântăreţului.

Mika s-a născut la Beirut, pe 18 august 1983, dintr-o mamă libaneză şi un tată american, iar în prezent este stabilit în Marea Britanie, fiind concitadin cu Elton John, o vedetă, alături de care împărtăşeşte nu doar pasiunea pentru muzica pop, ci şi pentru stilul de îmbrăcăminte mulată şi multicoloră. Vocea sa, care poate ajunge până la cinci octave, a fost adesea comparată cu cea a altor muzicieni gay, precum Freddie Mercury, solistul trupei Queen, care a murit după ce s-a contaminat cu virusul HIV sau cea a lui George Michael. Pe 8 ianuarie 2007, artistul britanic lansa primul său single, „Grace Kelly\", melodie care a ajuns, în scurt timp, în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume. Primul său album, „Life in Cartoon Motion\", s-a vândut în peste 5,6 milioane de exemplare şi l-a ajutat să câştige premiul pentru cel mai bun debut al unui artist britanic la Brit Awards 2008 şi să fie nominalizat la premiile Grammy, pentru piesa „Love Today\". Anul trecut, Mika şi-a lansat cel de-al doilea album, „The Boy Who Knew too Much\", care se bucură, de asemenea, de succes, melodiile „We Are Golden\" şi „Rain\" de pe acest material discografic ocupând, la rândul lor, vârfurile clasamentelor.

Muzica trio-ului australian Cut Copy se încadrează în sfera indie-ului electronic, cu accente distincte de pop şi influenţe disco din anii ’80. De la înfiinţarea trupei, în 2001, Cut Copy a concertat în faţa a zeci de mii de oameni, în cadrul mai multor turnee internaţionale, alături de nume celebre ale muzicii precum Franz Ferdinand sau Daft Punk.