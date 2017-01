Concert inedit cu Berti Barbera şi Nicu Paţoi, la Constanţa

Un eveniment de interes pentru toţi iubitorii muzicii de calitate va avea loc în clubul constănţean Doors, sâmbătă, de la ora 22.00: un senzaţional concert susţinut de Berti Barbera şi chitaristul Nicu Patoi. Cu prilejul reîntâlnirii cu publicul de la malul mării, ce doi îşi vor lansa albumul „String a Song”. Inspiraţia şi spontaneitatea muzicală a apreciatului compozitor, care, în acest an, a onorat cu participarea juriul reputatului Festival „Mamaia”, alături de magia coardelor de chitară atinse de unul dintre cei mai buni instrumentişti ai genului din România, constituie ingredientele suficiente şi garanţia unei seri de neuitat în clubul amintit.

„String a Song”, un album de colecţie realizat exclusiv în regim acustic şi interpretat în cinstea legendelor scenei muzicale contemporane, conţine 13 cover-uri şi melodia „Tears\", compusă de Nicu Patoi. Printre titluri se află „Perfect Day\" a lui Lou Reed, „Kashmir\" a celor de la Led Zeppelin, „Hallelujah\" compusă de Leonard Cohen şi „Wish You Were Here\" interpretată de legendara trupă Pink Floyd. „De la interpretare până la poziţionarea microfoanelor, panoramări şi explorări acustice spontane, toate au însemnat ceva nou şi fascinant pentru fiecare artist în parte, la fel cum audierea acestui album poate însemna pentru fiecare ascultător un pas înainte în propria încercare de a înţelege muzica şi muzicienii\", a precizat Nicu Patoi.

Piesele sunt interpretate într-o manieră originală şi prin modalităţile subtile de orchestrare: de la blues, jazz la tendinţele actuale, unele compoziţii sunt adaptate la exprimarea contemporană a celor doi muzicieni. „De fapt, acest duo este o idee, o colaborare între doi prieteni cărora le place să cânte împreună, să-şi petreacă timpul liber împreună, să râdă, să călătorească şi să găsească bucuria atât în lucrurile simple, cât şi în acele lucruri aparent neaccesibile tuturor. Dar de cele mai multe ori, scena le oferă ocazia de a dezlega taina acestor lucruri şi de a le face accesibile şi altora\", a mai declarat Berti Barbera. Din 2004, împreună cu Nicu Patoi formează un duo, participând la festivaluri de jazz şi de blues din ţară şi străinătate.